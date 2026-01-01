250 persona në spital gjatë ndërrimit të viteve në spitalin e Durrësit! Shkrumbohet nga flakët edhe një market

Mëngjesi i 1 janarit ka sjellë në jetë dhe beben e parë në maternitetin e Durrësit
Durrësi ka kaluar një natë relativisht të qetë gjatë ndërrimit të viteve, pa incidente të rënda të rendit dhe sigurisë publike. Burime nga policia bëjnë të ditur se, deri tani, nuk janë raportuar ngjarje problematike, me përjashtim të një zjarri të dyshuar si aksidental, i cili ka rënë gjatë natës në një market në lagjen nr. 8 të qytetit.
Zjarri u vu nën kontroll pas ndërhyrjes së shërbimit zjarrfikës, duke shmangur përhapjen e flakëve dhe dëme më të mëdha materiale. Nga ngjarja nuk raportohet për persona të lënduar. Ndërkohë, situata ka qenë më e ngarkuar në urgjencën e Spitalit Rajonal të Durrësit. Burime spitalore konfirmojnë se rreth 250 persona janë paraqitur gjatë natës së kaluar dhe në orët në vijim, me problematika të ndryshme shëndetësore, përfshirë dhe të sëmurët kronikë.
Aksidenti i rëndë në Gjirokastër/ Një nga viktimat nipi i ish-kryetarit të Kuvendit, Gramoz Ruçit Mes rasteve të trajtuara kanë qenë dehjet dhe komplikacionet e shkaktuara nga konsumimi i tepruar i pijeve, probleme kardiake, kriza hipertensioni, çrregullime të diabetit, si dhe raste infarkti, të lidhura kryesisht me konsumimin pa kujdes të ushqimit dhe alkoolit gjatë natës festive.
Mjekët e urgjencës apelojnë për më shumë kujdes me ushqimin e pijet edhe në ditët e para të këtij viti, për të shmangur komplikacione serioze shëndetësore. Ndërkaq mëngjesi i 1 janarit ka sjellë në jetë dhe beben e parë në maternitetin e Durrësit, një vajzë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd