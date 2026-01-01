Arrestohen disa persona në Tiranë

TIRANË- Policia ka arrestuar disa persona për vepra të ndryshme penale, në Tiranë. Në pranga ka rënë një 50-vjeçar, pasi Gjykata e Tiranës e ka dënuar me 1 vit burgim për veprën penale “Dhuna në familje”. U arrestua një 29-vjeçar, pasi ka vjedhur automjetin një personi.
Ka nisur procedimi penal ndaj një 23-vjeçari, pasi iu gjet lëndë piroteknike. Gjithashtu ka nisur procedimi ndaj një 36-vjeçari, pasi dyshohet se, nëpërmjet mashtrimit se do t’i blinte një apartament, i ka marrë shuma parash një 39-vjeçareje dhe, kur kjo e fundit ka kërkuar kthimin e parave, e ka kanosur.
Njoftimi i policisë
Specialistët për Hetimin e Krimeve Kibernetike referuan materialet në Prokurori për shtetaset: • M. S., pasi dyshohet se ka hapur një profil fals në emër të një shtetasi; • M. H., pasi dyshohet se, nëpërmjet një profili fals, ka shpërndarë numrin personal të një shtetasi.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 1: • kapën dhe ndaluan shtetasin F. M., 50 vjeç, pasi Gjykata e Tiranës e ka dënuar me 1 vit burgim për veprën penale “Dhuna në familje”; • referuan materialet në Prokurori për shtetasin H. A., pasi dyshohet se, për motive të dobëta, ka goditur me grushte shtetasin D. M.; • referuan materialet në Prokurori për shtetasin Xh. B., pasi dyshohet se, për motive të dobëta, ka goditur me grushte shtetasin E. R.; • referuan materialet në Prokurori për shtetasin A. D., pasi dyshohet se, për motive të dobëta, ka kanosur bashkëjetuesen e tij, duke thyer vendimin e Gjykatës; • referuan materialet në Prokurori për shtetasin S. T., 23 vjeç, pasi iu gjet lëndë piroteknike; • referuan materialet në Prokurori për një shtetas të mitur, pasi iu gjetën dy mjete prerëse.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 2 referuan materialet në Prokurori për shtetasit: • A. N. dhe E. D., pasi dyshohet se, për motive të dobëta, janë konfliktuar fizikisht me njëri-tjetrin; • A. R., pasi dyshohet se, për motive të dobëta, ka goditur me grusht vëllain e tij.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3: • referuan materialet në Prokurori për shtetasin S. I., pasi dyshohet se, për motive të dobëta, ka goditur me grusht shtetasin A. B.; • referuan materialet në Prokurori për shtetasin B. N., pasi nuk i është bindur urdhrit të punonjësit të policisë për të lëvizur automjetin, të cilin e kishte parkuar në mënyrë të parregullt; • punohet për kapjen e shtetasit A. N., pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në një banesë.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 5: • arrestuan shtetasin S. K., 29 vjeç, pasi ka vjedhur automjetin e shtetases E. D., e cila e kishte lënë mjetin përkohësisht të ndezur. Pas vjedhjes, 29-vjeçari është aksidentuar me automjetin dhe nga verifikimet rezultoi se nuk ishte i pajisur me leje drejtimi; • referuan materialet në Prokurori për shtetasin G. L., pasi në subjektin e tij iu konstatuan lëndë piroteknike, në kundërshtim me ligjin; • referuan materialet në Prokurori për shtetasin B. P., 36 vjeç, pasi dyshohet se, nëpërmjet mashtrimit se do t’i blinte një apartament, i ka marrë shuma parash një 39-vjeçareje dhe, kur kjo e fundit ka kërkuar kthimin e parave, e ka kanosur.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6 referuan materialet në Prokurori dhe punohet për shoqërimin e shtetasit M. M., pasi dyshohet se ka kanosur dy shtetas. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
