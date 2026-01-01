Moska dhe Kievi akuzojnë njëri-tjetrin për sulme natën e Vitit të Ri. 24 të vdekur

UKRAINA- Një sulm me dron rus ka shkatërruar infrastrukturën energjetike në disa rajone ukrainase, tha sot presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, ndërsa Moska akuzon Ukrainën për kryerjen e një sulmi vdekjeprurës të Vitit të Ri në një pjesë të kontrolluar nga Rusia të Khersonit.
"Në ditën e Vitit të Ri, Rusia qëllimisht sjell luftë. Mbi 200 sulme me dronë u kryen kundër Ukrainës gjatë natës", shkroi Zelensky në një postim në Telegram.
Zelensky tha se infrastruktura energjetike në shtatë rajone të Ukrainës ishte në shënjestër. Rusia akuzon Ukrainën për vrasjen e të paktën 24 personave, përfshirë një fëmijë, në një sulm me dron në një hotel dhe kafene ku civilët po festonin natën e Vitit të Ri në një rajon Kherson të kontrolluar nga Rusia në jug të Ukrainës.
Mediat e huaja shkruajnë se ushtria ukrainase, e cila nga ana tjetër akuzon Rusinë për vrasjen e mijëra civilëve në sulmet e saj në qytetet ukrainase, nuk i është përgjigjur ende një kërkese të Reuters për koment mbi akuzat e Moskës.
Zelensky tha se sulmet e Rusisë gjatë sezonit të festave tregojnë se Ukraina nuk mund të përballojë vonesa në furnizimin e sistemeve kundërajrore.
"(Aleatët tanë) kanë pajisjet që ne nuk i kemi. Ne presim që ajo që ramë dakord me SHBA-në në fund të dhjetorit për mbrojtjen tonë të arrijë në kohë", theksoi ai, pa hyrë në detaje.
Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës njoftoi sot se kishte vendosur dy sisteme kundërajrore shtesë Patriot të marra nga Gjermania, si pjesë e paketës së ndihmës ushtarake të shpallur më herët, ndërsa i dha kredi Gjermanisë për lehtësimin e dorëzimit.
"Dy sisteme të tjera kundërajrore Patriot u vendosën për të mbrojtur qytetet ukrainase dhe infrastrukturën kritike", shkroi ministria në një postim në Telegram, me ministrin e Mbrojtjes Denis Shmyhal duke shtuar "alë marrëveshjeve të fundit me qeverinë gjermane.
