Dëshmitë tronditëse për zjarrin tragjik me 40 të vdekur në resortin e skive në Zvicër!

Zvicra është zhytur në zi pas një shpërthimi vdekjeprurës në orët e para të mëngjesit të sotëm, në resortin luksoz të skive Crans-Montana.
Sipas shifrave të fundit, autoritetet lokale vlerësojnë se rreth 40 persona humbën jetën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në barin Le Constellation, i cili u përfshi nga flakët rreth orës 01:30 të mëngjesit të ditës së Vitit të Ri.
Incidenti ndodhi në një kohë kur dyqani ishte plot me njerëz që festonin ardhjen e vitit të ri.
Sipas një rrëfimi të një dëshmitari okular, të raportuar nga Daily Mail, zjarri duket se ka filluar kur një kamerier, i cili po kërcente mbi supet e një kolegu, mbajti një fishekzjarr të ndezur, si ato që vendosim në tortat e ditëlindjes, shumë afër tavanit.
“Shënjestra u afrua shumë dhe brenda pak minutash tavani u përfshi nga flakët”, tha gruaja që ishte në vendngjarje, duke përshkruar momentet para shpërthimit.
Një grua tjetër që arriti të shpëtonte përshkroi panikun që pasoi:
“Shkallët e daljes nga klubi i natës ishin jashtëzakonisht të ngushta. Njerëzit shtyheshin me turma. Ne arritëm të dilnim në minutën e fundit.”
Fakti që zjarri filloi në bodrumin e barit u konfirmua nga kreu i policisë lokale, Frederick Giesler, duke vënë në dukje se pasoi një rrëmujë, ndërsa klientët përpiqeshin me dëshpërim të shpëtonin nga shkallët e vetme që të çonin në katin përdhes dhe jashtë.
Një tjetër dëshmitare okulare me emrin Emma tha se zjarri filloi pasi njerëzit filluan të festonin duke mbajtur shishe shampanje me fishekzjarrë të ngulur brenda.
“Disa nga shishet ishin afër tavanit dhe ato morën flakë. I gjithë tavani u përfshi nga flakët dhe zjarri u përhap tepër shpejt. “Brenda sekondash ne po vraponim jashtë duke bërtitur dhe duke qarë”, tha ai.
Një vajzë tjetër, Victoria, dha një rrëfim të ngjashëm, duke thënë se “fishekzjarrët në shishe shampanje shkaktuan shpërthimin”, duke shtuar se “i gjithë tavani i barit u përfshi nga flakët”.
Ajo tha se dritaret ishin të nxirë nga tymi dhe beson se shumë nga të pranishmit vdiqën nga mbytja.
“Disa njerëz po thyenin dritaret për të lejuar ajrin të hynte. Unë ende po dridhem; shumë po qanin ndërsa dilnin. Pati panik masiv”, përfundoi ajo.
Autoritetet po hetojnë incidentin, ndërsa shërbimet e emergjencës ende po mbledhin informacione rreth shkaqeve të sakta të tragjedisë dhe numrit përfundimtar të të vdekurve.
