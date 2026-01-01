Aksident në rrethrrotullimin e Lushnjës, dy automjete përplasen me njëra-tjetrën dhe shkaktojnë trafik të rënduar

LUSHNJË- Një aksident rrugor ka ndodhur në rrethrrotullimin e Plugut, në Lushnjë. Dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën. Bëhet me dije se nuk ka asnjë të plagosur si pasojë e këtij aksidenti, por dëmet materiale janë të konsiderueshme.
Shkak i tij dyshohet të këtë qenë shpejtësia e madhe, me të cilën udhëtonin automjetet. Si pasojë e këtij aksidenti, është shkaktuar një rradhë e madhe automjetesh në autostradë.
