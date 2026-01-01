Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Del foto e tre të rinjve që humbën jetën në aksident natën e Vitit të Ri
Transmetuar më 01-01-2026, 14:31

Personat që shihni në foto janë Klejdi Myftari 24 vjeç, Martin Dulaj 25 vjeç dhe Anxhelo Ruçi 27 vjeç, të cilët humbën jetën në aksidentin e regjistruar në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme në aksin “Gjirokastër-Tepelenë”.

Dulaj po udhëtonte me një automjet tip “Mercedes Benz” së bashku me të fejuarën e tij Ardisa Demiri 19 vjeçe, e cila aktualisht ndodhet në spitalin e Traumës në gjendje të rëndë shëndetësore për jetën.

Klejdi Myftari udhëtonte së bashku me Anxhelo Ruçin, djalin e shefit të komisariatit të Tepelenës.

