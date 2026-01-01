Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Terapi për shëndetin’/ Vëlla e motër në Vlorë sfidojnë temperaturat e ulëta dhe lahen në det
Transmetuar më 01-01-2026, 12:54

Temperaturat e ulëta që kanë zbritur deri në –2°C në qytetin e Vlorës, në datën 1 janar, nuk i kanë ndalur vëlla e motër, Gezim Brahimaj (57 vjeç) dhe Shpresa Tafili (60 vjeç), të cilët e konsiderojnë ujin e detit si një lloj terapie kundër sëmundjeve siç shprehen vetë.

Edhe në këto ditë të ftohta dimri, ata kanë sfiduar jo vetëm temperaturat e ulëta të ajrit, por edhe ujin e ftohtë të detit, duke u futur për not në zonën bregdetare të Vlorës. Sipas tyre, deti është pjesë e pandarë e jetës.

Gëzimi u shpreh se ata nuk janë ndarë kurrë nga deti, as gjatë verës dhe as gjatë dimrit, madje as në ditë me temperatura ekstreme si kjo e sotmja. Me këtë rast, kanë përcjellë edhe një urim për të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, duke i uruar: “Gëzuar Vitin e Ri 2026, një vit të mbarë e të begatë dhe, mbi të gjitha, plot shëndet për të gjithë.”

