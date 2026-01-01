Tri foshnje të braktisura në Londër, policia drejt mbylljes së një hetimi tronditës pa autor

Londër, 1 janar 2026 Policia britanike po përgatitet të mbyllë një nga hetimet më tronditëse dhe misterioze të viteve të fundit, që përfshin braktisjen e tri foshnjave në rrethana pothuajse identike në Londrën lindore, pa mundur të identifikojë prindërit apo ndonjë të afërm të tyre.
Rasti ka prekur edhe hetues me përvojë, pasi testet e ADN-së zbuluan se tri foshnjat, të gjetura në vite të ndryshme, janë motra dhe vëllezër. Foshnja e parë u gjet në vitin 2017 në Plaistow, e mbështjellë me batanije dhe e braktisur në një shkurre. Stafi mjekësor e quajti Harry. Dy vite më vonë, në janar 2019, në të njëjtën zonë u gjet një tjetër foshnjë, e quajtur Roman, e lënë në temperatura shumë të ulëta brenda një qeseje blerjeje. Rasti i tretë u regjistrua në janar 2024, kur një shëtitës me qen zbuloi një foshnjë vetëm një orë të lindur, të braktisur në një qese farmacie, në temperatura që zbritën deri në -4 gradë Celsius.
Zbulimi se foshnjat kishin lidhje biologjike e shndërroi çështjen në një nga hetimet më komplekse në historinë e policisë së Londrës. Për vite me radhë, dhjetëra hetues analizuan qindra orë pamje nga kamerat e sigurisë, përdorën metoda të avancuara të analizës gjenetike familjare dhe ndoqën pista brenda dhe jashtë Mbretërisë së Bashkuar.
Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve intensive, autoritetet nuk kanë arritur të identifikojnë nënën biologjike apo ndonjë të afërm të drejtpërdrejtë. Sipas hetuesve, vendet ku u braktisën foshnjat duket se janë zgjedhur me kujdes, pasi mungesa e kamerave të sigurisë e ka bërë autorin pothuajse të padukshëm.
Policia britanike pranon se, ndonëse hetimi ka zbardhur lidhjen mes foshnjave, misteri rreth identitetit të prindërve mbetet i pazgjidhur, duke e kthyer këtë histori në një nga rastet më të errëta dhe të pazgjidhura të viteve të fundit.
