Tragjedia në resortin luksoz në Crans Montana, dhjetëra të vdekur, qindra të plagosur

Të tjera detaje dalin në dritë nga ngjarja e rëndë në Zvicër. Të paktën dhjetë persona kanë humbur jetën dhe dhjetë të tjerë janë plagosur pas një shpërthimi të fuqishëm në barin Le Constellation në Crans-Montana, një nga vendpushimet më të njohura të skijimit.
Lajmi u raportua nga Sky News, duke cituar policinë lokale, e cila sqaroi se incidenti nuk duket të ketë lidhje me terrorizmin.
Në një deklaratë zyrtare, policia kantonale e Valais konfirmoi se shpërthimi u pasua nga një zjarr i madh në ambientet e barit, duke shkaktuar shumë viktima.
Mediat lokale raportojnë se bilanci mund të jetë edhe më i rëndë, ndërsa një burim anonim i cituar nga radioja RhoneFM flet për deri në 40 viktima, shifër që nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Ngjarja ndodhi rreth orës 01:30 të mëngjesit sipas kohës lokale, 1 janar 2026, në kulmin e festimeve të Vitit të Ri. Zona përreth është rrethuar plotësisht nga autoritetet, ndërsa policia ka vendosur edhe një ndalim të përkohshëm fluturimesh mbi Crans-Montana për arsye sigurie.
Pamjet e transmetuara nga mediat zvicerane tregojnë ndërtesën e përfshirë nga flakët, si dhe praninë e forcave të shumta të shpëtimit, ambulancave dhe zjarrfikësve në vendngjarje.
Sipas medias zvicerane Blick, më shumë se 100 persona ndodheshin brenda lokalit në momentin e shpërthimit. Bari kishte një kapacitet maksimal prej rreth 300 personash.
Autoritetet po hetojnë nëse rregullat e sigurisë dhe kufiri i lejuar i kapacitetit janë respektuar. Le Constellation konsiderohej prej dekadash një pikë referimi në jetën e natës së Crans-Montana-s.
Sipas BBC-së, lokali ishte në funksion prej të paktën 40 vitesh dhe ishte i njohur gjerësisht në komunitetin vendas. Ndryshe nga imazhi luksoz i vendpushimit, bari kishte një profil më popullor dhe rinor, duke tërhequr si vendas ashtu edhe turistë.
Lokali përfshinte një kat të sipërm me ekrane për transmetimin e ndeshjeve sportive dhe një bodrum të madh me bar dhe hapësirë për vallëzim, ku zhvillohej pjesa kryesore e aktivitetit gjatë natës. Sipas një ish-klienti të cituar nga Blick, bodrumi kishte vetëm një dalje emergjence, ndërsa numri i klientëve mund të mos ishte monitoruar rreptësisht. Hetimet për shkaqet e shpërthimit dhe zjarrit janë në vijim, ndërsa autoritetet pritet të japin më shumë detaje në orët dhe ditët në vijim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd