Kupa e Afrikës/ Ja ekipet e kualifikuara në 16-she

MAROK – Faza e grupeve të Kupës së Kombeve të Afrikës ka përfunduar dhe, me 16 ekipe të kualifikuara për raundin e 16-shes, është koha për të bërë një bilanc.
Ekipi më i mirë në fazën e parë ishte Algjeria, e udhëhequr nga trajneri Petkoviç, i cili e përfundoi Grupin E me një rekord të përsosur dhe një diferencë golash prej +6.
Ekipi tjetër me 9 pikë ishte Nigeria (në Grupin C), Bregu i Fildishtë përfundoi përpara Kamerunit, ndërsa Mozambiku dhe Sudani u kualifikuan si ekipet më të mira të vendit të tretë .
Mrekullia e Sudanit – Rasti i “Krokodilëve të Nilit” është më i veçanti, pasi ata u kualifikuan pavarësisht dy humbjeve pa shënuar dhe një diference jo të këndshme golash prej -4.
Fitorja vendimtare ishte, në fakt, një fitore 1-0 kundër Guinesë Ekuatoriale, një ndeshje e vendosur nga një autogol i mbrojtësit të Torinos, Saul Coco. Duke marrë parasysh gjithçka, Sudani është në raundin e 16-tave pa asnjë gol të vetëm.
Ja dhe kalendari i ndeshjeve të raundit të 16-tave:
Mali – Tunizi (e shtunë, 3 janar, ora 20:00)
Senegal – Sudan (e shtunë, 3 janar, ora 17:00)
Egjipt – Benine (e hënë, 5 janar, ora 17:00)
Bregu i Fildishtë – Burkina Fasos (e martë, 6 janar, ora 20:00)
Afrika e Jugut – Kamerun (e diel, 4 janar, ora 20:00)
Marok – Tanzani (e diel, 4 janar, ora 17:00)
Nigeri – Mozambik (e hënë, 5 janar, ora 20:00)
Algjeria – RD Kongo (e martë, 6 janar, ora 17:00).
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd