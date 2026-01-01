Aksident i rëndë në Peqin, tre persona mbeten të plagosur

Peqin, 1 janar 2026 Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar paraditen e sotme në aksin kombëtar Peqin–Rrogozhinë, duke shkaktuar plagosjen e tre personave dhe vështirësi të përkohshme në qarkullimin e automjeteve.
Sipas burimeve nga vendngjarja, rreth orës 10:05, dy automjete janë përplasur “kokë më kokë” në fshatin Karinë të Peqinit. Përplasja ka qenë e fortë, duke shkaktuar dëmtime të konsiderueshme materiale në të dy mjetet.
Si pasojë e aksidentit, të paktën tre persona kanë mbetur të plagosur. Ata janë transportuar me autoambulancë drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Burime paraprake bëjnë me dije se të plagosurit ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe po monitorohen për gjendjen e tyre shëndetësore.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e Policisë dhe ekipet e urgjencës, ndërsa qarkullimi në këtë segment rrugor ka pësuar ngadalësime për shkak të ndërhyrjes së forcave përkatëse dhe largimit të mjeteve të përfshira në aksident.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e këtij aksidenti të rëndë, i cili shënon një tjetër episod problematik në rrugët e vendit në ditën e parë të vitit 2026.
