Aksident tragjik në aksin Gjirokastër- Tepelenë, humbin jetën 3 persona, një 19-vjeçare në gjendje kritike

Gjirokastër, 1 janar 2026 Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në aksin “Gjirokastër–Tepelenë”, duke shkaktuar humbjen e tre jetëve dhe plagosjen e një të reje. Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, rreth orës 03:18, në vendin e quajtur “Bypass”, dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.
Automjeti që drejtohej nga shtetasi M. D., 25 vjeç, banues në Tepelenë, është përplasur me mjetin që drejtohej nga shtetasi K. M., 24 vjeç, gjithashtu banues në Tepelenë. Si pasojë e përplasjes së fortë, kanë humbur jetën të dy drejtuesit e automjeteve, si dhe pasagjeri A. R., 27 vjeç, banues në Tepelenë.
Nga aksidenti ka mbetur e dëmtuar edhe shtetasja A. D., 19 vjeçe, banuese në Delvinë, e cila është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti tragjik.
Njoftimi i Policisë:
Rreth orës 03:18, në aksin rrugor “Gjirokastër-Tepelenë”, në vendin e quajtur “Bypass”, automjeti me drejtues shtetasin M. D., 25 vjeç, banues në Tepelenë është përplasur me automjetin që drejtohej nga shtetasi K. M., 24 vjeç, banues në Tepelenë.
Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën dy drejtuesit e automjeteve, pasagjeri shtetasi A. R., 27 vjeç, banues në Tepelenë, si dhe ka mbetur e dëmtuar shtetasja A. D., 19 vjeçe, banuese në Delvinë, e cila ndodhet në spitalin e Traumës, në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit
