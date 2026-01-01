Zjarr fatal gjatë festës së Vitit të Ri në një resort skish në Zvicër

Crans-Montana, Zvicër – Disa persona humbën jetën dhe të tjerë mbetën të plagosur pasi një zjarr shpërtheu gjatë një feste të Vitit të Ri në një resort të njohur skish në jug të Zvicrës, bënë të ditur autoritetet policore të enjten.
Sipas policisë së kantonit Valais, zjarri shpërtheu rreth orës 01:30 të mëngjesit në lokalin Le Constellation, një lounge bar në Crans-Montana. Shërbimet e emergjencës u dërguan menjëherë në vendngjarje, ku ambulancat dhe zjarrfikësit ndërhynë gjatë gjithë natës.
Zëdhënësi i policisë, Gaetan Lathion, konfirmoi se ngjarja ka shkaktuar disa viktima dhe të plagosur, por autoritetet nuk kanë dhënë ende një numër të saktë. Shkaqet e zjarrit mbeten nën hetim dhe, deri më tani, nuk është dhënë asnjë informacion mbi mënyrën se si ka nisur.
Një konferencë për shtyp me pjesëmarrjen e policisë dhe prokurorit rajonal ishte planifikuar për më vonë gjatë ditës, për të dhënë detaje shtesë mbi ngjarjen.
Crans-Montana konsiderohet një nga resortet më ekskluzive të Zvicrës, i njohur për pistat e skive, hotelet luksoze, dyqanet prestigjioze dhe jetën e gjallë pas skijimit. I ndodhur rreth 1.500 metra mbi nivelin e detit, në një pllajë të orientuar nga jugu në Luginën e Rhonës, resorti ofron pamje panoramike të Alpeve, nga Matterhorni deri te Mont Blancu.
Zona ka rreth 15 mijë banorë të përhershëm dhe njihet si një komunitet i lidhur ngushtë, ndërsa njëkohësisht është një destinacion i preferuar për vizitorë ndërkombëtarë dhe figura publike.
Kjo tragjedi ka hedhur një hije të rëndë mbi festimet e Vitit të Ri në rajon, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e një prej incidenteve më të rënda të ndodhura në këtë resort vitet e fundit.
