Ngjarjet që lanë gjurmë në Shqipëri gjatë vitit 2025

Viti që po lëmë pas ishte dinamik sa i përket ngjarjeve politike. 2025-a ishte një vit zgjedhor me zgjedhjet e përgjithshme të mbajtura më 11 maj, rezultati i të cilave ende nuk është njohur sot nga opozita e cila e quan procesin një farsë elektorale. Risia e këtyre zgjedhjeve ishte fakti që për herë të parë u votua edhe nga diaspora.
Ndërkohë edhe opozita nuk ka mbetur pas sa i përket aksionit të saj kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, që i akuzon se janë të lidhur me bandat dhe krimin.
Një nga ngjarjet më të rëndësishme është marrja e pandehur e Zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga SPAK, për shkelje të barazisë me tendera, afera që kalojnë shifrat e qindra miliona eurove.
Rastet:
Arrestimi i kryetarit të Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj
Muaji shkurt 2025 ishte një periudhë mjaft intensive për politikën shqiptare, me zhvillime që tronditën skenën politike, përfshirë akuza të rëndësishme për korrupsion, arrestime dhe debate të forta publike për sundimin e ligjit dhe proceset zgjedhore. Këto ngjarje ndikuan dukshëm në klimën politike në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Në 10 shkurt 2025, Erion Veliaj, kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe një figurë kyçe e Partisë Socialiste, u arrestua nga Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) nën akuzat për korrupsion, pastrim parash dhe financime të paligjshme, përfshirë përfitime të dyshimta prej mbi 1.1 milion euro nga fonde publike përmes kompanive dhe organizatave jo‑fitimprurëse. Veliaj dhe bashkëshortja e tij u vunë nën hetim dhe gjykatësi vendosi mbajtjen e tij në paraburgim gjatë procedimeve të mëtejshme. Ai ka hedhur poshtë akuzat duke i quajtur të motivuara politikisht.
Debate për Procesin Zgjedhor dhe Reformën Ligjore
Gjatë shkurtit 2025, procesi zgjedhor i vitit 2025 u bë një nga temat më të nxehta në politikën shqiptare. Diskutimet u fokusuan në disa çështje kyçe si pabarazitë në financimin e partive politike ku shumë organizata qytetare dhe deputetë opozitarë theksuan se partitë e vogla dhe të reja po përballeshin me vështirësi të mëdha për të konkurruar në mënyrë të barabartë me partitë e mëdha për shkak të mungesës së burimeve financiare. U kërkua që të kishte ndarje më të drejtë të fondeve publike për fushata zgjedhore, si dhe mekanizma më transparentë për të monitoruar shpenzimet e partive. Shoqëria civile dhe ekspertët zgjedhorë nënvizuan rëndësinë e monitorimit të procesit nga organizata ndërkombëtare dhe grupet lokale, për të garantuar që zgjedhjet të ishin të lira dhe të ndershme. Në Kuvend u propozuan ndryshime ligjore që synonin të përmirësonin rregullat e votimit dhe administrimin e zgjedhjeve, duke përfshirë edhe masa për të lehtësuar pjesëmarrjen e qytetarëve jashtë vendit. Debatet u karakterizuan nga përplasjet midis mazhorancës dhe opozitës: ndërsa PS-ja argumentonte se ndryshimet do të përmirësonin efikasitetin e procesit, opozita pretendonte se disa nene favorizonin partitë e mëdha dhe cenonin parimin e konkurrencës së barabartë.
Protesta e opozitës kundër ndalimit të TikTok‑ut
Më 15 mars 2025, opozita shqiptare organizoi protesta në Tiranë kundër vendimit të qeverisë për të ndaluar TikTok‑un për 12 muaj, një masë e justifikuar nga autoritetet si një përpjekje për të parandaluar dhunën dhe bullizmin mes të rinjve, por që opozita e cilësoi si censurë dhe kontroll të informacionit përpara zgjedhjeve të majit. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, e dënoi ndalimin si një mjet për të kufizuar lirinë e komunikimit dhe të fushatës së opozitës, duke bërë thirrje për tubime dhe kundërshtime paqësore. Rreth njëqind demonstrues u mblodhën në qendër të kryeqytetit duke brohoritur “Demokraci” dhe duke kërkuar mbrojtjen e lirive digjitale.
Fondi dhe shpërndarja e mjeteve për partitë për zgjedhjet e majit
Gjatë marsit, Këshilli i Qendrës së Zgjedhjeve (KQZ) përcaktoi shpërndarjen e fondeve publike për subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Një total prej rreth 131 milionë lekë u ndanë për 11 subjektet zgjedhore, ku partitë kryesore morën pjesën më të madhe të fondeve: Partia Socialiste mbi 65 milionë lekë dhe Partia Demokratike mbi 44 milionë lekë. Kjo shpërndarje nxiti debate lidhur me barazinë në financimin e partive dhe konkurrencën e drejtë, pasi partitë e vogla morën shumë herë më pak fonde, një çështje që u bë temë debati publik dhe parlamentar për konkurrencën e barabartë në fushatë.
Marrëveshje rajonale për bashkëpunim të mbrojtjes
Në 18 mars 2025, Shqipëria së bashku me Kroacinë dhe Kosovën nënshkruan një Deklaratë të Përbashkët për Bashkëpunim në Mbrojtje, për të thelluar bashkëpunimin ushtarak dhe sigurinë rajonale përballë kërcënimeve të reja, duke përfshirë kërcënimet hibride dhe nevojën për interoperabilitet brenda strukturave të NATO‑s. Marrëveshja u interpretua si një hap drejt përforcimit të roli gjeopolitik dhe sigurimit të interesave strategjike në Ballkan
Fushata zgjedhore nis më 11 prill 2025
Fushata për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025 nisi zyrtarisht më 11 prill, duke shënuar fillimin e një periudhe intensive politike me tubime, takime dhe fushata mediatike nga partitë kryesore. Kjo datë shënonte edhe fokusin e politikanëve të mazhorancës dhe opozitës drejt mobilizimit të votuesve në mbarë vendin.
Zgjedhjet Parlamentare Historike (11 Maj 2025) Në 11 maj 2025, Shqipëria mbajti zgjedhjet parlamentare, ku Partia Socialiste (PS) e kryeministrit Edi Rama arriti një fitore, duke siguruar rreth 52 % të votave dhe një shumicë të fortë në Parlament, për herë të katërt radhazi në krye të qeverisë. Kjo u vlerësua si një mandat historik për Ramën dhe PS-në, por edhe si një moment polarizues për klimën politike në vend. Partia kryesore e opozitës, Partia Demokratike refuzoi të pranonte rezultatin, duke akuzuar për manipulim zgjedhor dhe fushatë të pabarabartë. Kreu i PD-së, Sali Berisha, njoftoi protesta dhe fushata kundër rezultatit, duke theksuar se humbja ishte e padrejtë dhe se procesi zgjedhor kishte mangësi, duke e cilësuar farsë. Risia e këtyre zgjedhjeve ishte fakti që për herë të parë u votua edhe nga diaspora.
Samiti i Komunitetit Politik Evropiane (16 Maj 2025) Më 16 maj, Tirana u bë mikpritëse e Samitit të 6-të të European Political Community (EPC), ku morën pjesë një numër i gjerë udhëheqësish evropianë për të diskutuar bashkëpunimin politik, sigurinë dhe integrimin në BE. Ngjarja u konsiderua një hap i rëndësishëm për pozicionin ndërkombëtar të Shqipërisë dhe aspiratat e saj për në Bashkimin Evropian. Në të njëjtën kohë, opozita zhvilloi protesta në Tiranë për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve, duke çuar në një klimë tensioni edhe gjatë zhvillimit të samitit.
Samiti i Bashkëpunimit Rajonal (SEECP) – 16 qershor 2025
Shqipëria, nën kryesinë e Presidencës së SEECP (Southeast European Cooperation Process), organizoi një samit të nivelit të lartë të përfaqësuesve të shteteve të rajonit në Tiranë në 16 qershor 2025. Ky takim u fokusua në: Forcimin e bashkëpunimit rajonal në fusha të sigurisë, migracionit, tregtisë dhe integrimit europian si dhe diskutime mbi proceset e integrimit në BE dhe stabilitetin e rajonit të Ballkanit Perëndimor.
Caktimi i mandateve nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KQZ)
13 korrik 2025 – KQZ njoftoi zyrtarisht për caktimin e deputetëve fitues nga zgjedhjet e 11 majit 2025, përfshirë edhe emërimin e Tedi Mulas si deputet i Partisë Socialdemokrate në Qarkun e Tiranës. Procesi zgjidhi kontestime mbi mandate dhe listat e kandidatëve, duke shënuar një nga zhvillimet kryesore paszgjedhore për formimin e legjislaturës së re të vendit.
Mbledhja e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste
Më 11 shtator 2025, Partia Socialiste e Shqipërisë organizoi Asamblenë Kombëtare, një takim vendimtar që pasqyroi konsolidimin e pushtetit të mazhorancës pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025. Kjo mbledhje u konsiderua si një moment kyç për drejtimin politik të vendit, sepse shërbeu për të planifikuar axhendën e qeverisë së re dhe strukturën e legjislaturës së ardhshme.
Gjatë mbledhjes, kryeministri Edi Rama dhe udhëheqësit e tjerë të partisë analizuan rezultatet e zgjedhjeve, vlerësuan sfidat e mbetura nga legjislatura e mëparshme dhe vendosën prioritetet kryesore të qeverisë së re. Fokus i veçantë iu dha çështjeve strategjike si:
Integrimi europian i Shqipërisë dhe hapja e kapitujve të rinj të negociatave me Bashkimin Europian;
Lufta kundër korrupsionit dhe forca e SPAK-ut në garantimin e transparencës në administratën publike;
Reforma ekonomike dhe sociale, me fokus në rritjen e punësimit dhe zhvillimin rajonal;
Përgatitja e kabinetit qeveritar, duke caktuar strukturën e ministrive dhe rolet kyçe për mandatet e ardhshme.
Hapja e Legjislaturës së re – 12 Shtator 2025
Më 12 shtator 2025, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, i përbërë nga deputetët e zgjedhur në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, hapi punimet e Legjislaturës së 32-të. Kjo seancë e parë e legjislaturës u shfaq si një moment kyç pas zgjedhjeve, sepse shënoi fillimin e zyrtarizimit të mandateve dhe formimin e komisioneve të përkohshme, të nevojshme për funksionimin institucional të Parlamentit.
Seanca e hapjes u karakterizua nga tensione të dukshme politike. Opozita, kryesisht Partia Demokratike dhe koalicionet e saj, bllokoi podiumin dhe foltoren disa herë, duke kundërshtuar procedurat e verifikimit të mandateve dhe duke kërkuar më shumë përfaqësim në komisionet kryesore të Kuvendit. Ata argumentuan se rezultatet e zgjedhjeve duhej të interpretoheshin në një kontekst më të drejtë dhe kërkuan masa që të rrisnin transparencën e procesit.
Në anën tjetër, mazhoranca socialiste, e udhëhequr nga kryeministri Edi Rama, arriti të miratonte komisionin e përkohshëm të verifikimit të mandateve, duke vendosur strukturën bazë për funksionimin e legjislaturës. Ky komision kishte rolin të certifikonte zyrtarisht deputetët e zgjedhur, të zgjidhte çështjet administrative dhe të përgatiste nisjen e punës së Kuvendit në mënyrë rregullore.
Formimi i qeverisë së re
Më 18 shtator 2025, Parlamenti i Republikës së Shqipërisë miratoi zyrtarisht qeverinë e re, pas disa muajsh paszgjedhore të tensionuara dhe negociatash politike. Ky moment shënoi finalizimin e procesit të paszgjedhjeve të majit 2025, duke siguruar nisjen e punës së legjislaturës së 32-të me një strukturë qeveritare të plotë.
Qeveria e re u formua nën udhëheqjen e kryeministrit Edi Rama, i cili, me fitoren e Partisë Socialiste dhe aleatëve të saj në zgjedhje, kishte mandatin për të vendosur axhendën politike dhe ekonomike të legjislaturës së ardhshme. Kjo qeveri u miratua me shumicën e votave të mazhorancës, ndërsa opozita nuk mori pjesë në votim, duke shprehur kritikën e saj ndaj procesit paszgjedhor dhe pretendimet për mungesë transparence.
Takimi i 20‑të i Komitetit Parlamentar Stabilizim–Asociim Shqipëri‑BE
Më 28–29 tetor 2025, u mbajt në Tiranë takimi i 20‑të i Komitetit Parlamentar Stabilizim–Asociim (SAPC) mes Shqipërisë dhe Bashkimit Europian. Ky takim i nivelit të lartë parlamentar përfshiu zyrtarë nga Kuvendi shqiptar dhe Parlamenti Europian dhe u fokusua në progresin dhe pengesat në rrugën e negocimeve për anëtarësim në BE dhe reformat e sundimit të ligjit dhe luftën kundër korrupsionit, çështje të drejtave të njeriut, pakicave dhe lirisë së medias.
Zgjedhjet e pjesshme vendore – 9 nëntor 2025
Më 9 nëntor 2025, u zhvilluan zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në disa njësi vendore, përfshirë Vlorë, Berat, Tepelenë, Cërrik dhe Mat.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve regjistroi partitë politike që do të garonin, përfshirë Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe Partinë e Lirisë për këto zgjedhje të pjesshme. U miratua edhe sasia e fletëve të votimit që do të përdoren në këto qendra votimi, për një total prej rreth 334 559 zgjedhësish të regjistruar për të votuar.
Hapja e kapitullit të fundit të negociatave me BE
Më 17 nëntor 2025, Shqipëria hapi zyrtarisht kapitullin e fundit të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Europian — një hap formal i marrë në kuadër të Konferencës së 7‑të të negociatave me BE‑në në Bruksel. Kjo përfshiu Cluster‑in 5 që lidhet me sektorë kyç si burimet natyrore, bujqësia dhe kohezioni rajonal, siguria ushqimore dhe shëndeti veterinar dhe politikat rajonale. Ky moment u interpretua si arritje historike në procesin e integrimit europian, duke lënë Shqipërinë afër përmbushjes së të gjitha kërkesave teknike për integrim drejt 2030‑s.
Protestat e opozitës dhe kriza politike (18–22 dhjetor)
Një nga ngjarjet më të rëndësishme politike në Shqipëri në dhjetor 2025 ishin protestat e organizuara nga Partia Demokratike dhe mbështetësit e saj, pas akuzave për korrupsion ndaj Zëvendëskryeministres dhe Ministres së Infrastrukturës, Belinda Balluku.
Protestat nisën pas incidenteve në Parlament më 18 dhjetor, kur deputetë opozitarë ndërprenë punimet, ndezën dritat sinjalizuese dhe kërkuan që detajet e akuzave të bëheshin publike dhe që parlamenti të votojë heqjen e imunitetit të Ballukut.
Më 22 dhjetor, mijëra demonstrues u mblodhën para zyrës së Kryeministrit në Tiranë, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe duke denoncuar përdorimin e fondeve publike në mënyrë të paligjshme. Disa protestues hodhën edhe molotovë drejt godinës së qeverisë, ndërsa forcat e sigurisë siguruan zonën pa u përfshirë direkt në përplasje.
Emërimi i Avokatit të Popullit
Më 11 dhjetor 2025, Parlamenti shqiptar zgjodhi Endri Shabanin si Avokat të Popullit, duke e emëruar për një mandat pesëvjeçar në krye të institucionit që mbron të drejtat e njeriut dhe garanton mbrojtjen e qytetarëve nga shkeljet e administratës shtetërore. Shabani u zgjodh pas një procedure votimi në Parlament, që nxiti tension pasi demokratët tërhoqën firmat në mbështetje të tij.
Hetimet dhe Akuzat për Korrupsion Shqipëria gjatë vitit 2025 përjetoi një valë hetimesh kundër zyrtarëve të lartë për shfrytëzim të fondeve publike dhe favorizim të kompanive private në tenderë infrastrukture. SPAK (Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar) u përfshi në hetime ndaj disa figurave politike dhe drejtuesve të institucioneve publike — përfshirë edhe drejtues të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) — duke nxitur reagime të forta politike dhe publike. Një nga rastet më flagrante ishte ai i marrjes së pandehur të zëveendës kryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, e cila momentalisht përballet me akuza për shkelje të barazisë në tendera, raste të lidhura më 7 lotë të Unazës së Madhe të Tiranës dhe tunelit të Llogarasë.
Incidentet dramatike në seancat parlamentare Një nga episodet më të forta ndodhi më 18 dhjetor 2025, kur gjatë një seance plenare, deputetë të opozitës nga Partia Demokratike ndërmorën një aksion dramatik për të penguar punimet e parlamentit. Ata u ulën në karriget e qeverisë brenda sallës, duke bllokuar punimet, ndezën flakadanë dhe u përplasën fizikisht me Gardën e Republikës dhe personelin e sigurisë parlamentare. Këto veprime ndodhën ndërsa opozita kundërshtonte fort përzgjedhjen e Avokatit të Popullit, Endri Shabani, dhe refuzonte zhvillimin normal të seancave pa transparencë dhe debat të hapur. Si pasojë e tensioneve, Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën në Kuvend vendosi të përjashtojë nga punimet parlamentarë 6 deputetë të opozitës për një muaj si masë disiplinore pas incidenteve të seancës. Shumë nga aksionet e opozitës lidhen me akuzat për korrupsion ndaj zyrtarëve të qeverisë, veçanërisht ndaj Zëvendëskryeministres dhe Ministres së Infrastrukturës, Belinda Balluku. Opozita kërkoi që parlamenti të miratonte heqjen e imunitetit parlamentar të saj për t’i mundësuar SPAK-ut (Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar) arrestimin e saj. Përveç dhunës dhe aksioneve të forta, opozita përdori edhe mjete të tjera politike në Kuvend, bojkote të komisioneve dhe largim nga salla kur mazhoranca miratonte ndryshime të rëndësishme.
Opozita, kryesisht përmes Partisë Demokratike dhe udhëheqësit të saj Sali Berisha, ka argumentuar se veprimet radikale brenda Kuvendit janë të nevojshme për të tërhequr vëmendjen mbi atë që ata e quajnë kapje e shtetit, korrupsion i thellë dhe bllokim i funksionimit demokratik. Sipas tyre, parlamenti ka kaluar në një fazë ku të njëjtat çështje nuk mund të diskutojnë normalisht për shkak të mosmiratimit të kërkesave të opozitës për transparencë dhe përgjegjësi ligjore.
Ndarja nga jeta e Fatos Nanos
Një lajm i rëndësishëm për skenën politike ishte edhe vdekja e ish-kryeministrit Fatos Nano, një figurë kyçe në historinë e qeverisjes shqiptare post-komuniste, duke e bërë këtë vit jo vetëm një periudhë sfiduese politike, por edhe reflektimi mbi trashëgiminë e lidershipit në vend.
