Festimet për 2026, 21 persona të lënduar nga fishekzjarrët dhe armët e zjarrit në Shqipëri
Transmetuar më 01-01-2026, 02:11

Gjatë festimeve për ndërrimin e viteve, si pasojë e hedhjes së fishekzjarrëve, janë plagosur në shkallë të ndryshme, por pa rrezik jete, të paktën 20 persona në të gjithë Shqipërinë.

Ndërkohë një e mitur është plagosur me armë zjarri nga një plumb qorr, raporton noa.al.

Policia e Shtetit konfirmon zyrtarisht të dhënat dhe pohon:

"Deri në orën 01:30 të datës 1 janar 2026, në rang vendi janë raportuar 20 shtetas të lënduar, pa rrezik për jetën.

Po ashtu është dhe një vajzë e mitur 13-vjeçare, e cila ka pësuar gërvishtje në parakrah, dyshohet nga një plumb qorr, në Vaqarr".

Të lënduarit u regjistruan: 16 raste në Tiranë, 2 në Durrës, 1 në Lezhë, 1 në Fushë-Arrëz dhe 1 në Korçë.

Shërbimet e Policisë në të gjithë vendin janë në gatishmëri të plotë dhe vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor, të ambienteve ku zhvillohen festime dhe të gjithë territorit.

