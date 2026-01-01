Festimet për 2026, 21 persona të lënduar nga fishekzjarrët dhe armët e zjarrit në Shqipëri

Gjatë festimeve për ndërrimin e viteve, si pasojë e hedhjes së fishekzjarrëve, janë plagosur në shkallë të ndryshme, por pa rrezik jete, të paktën 20 persona në të gjithë Shqipërinë.
Ndërkohë një e mitur është plagosur me armë zjarri nga një plumb qorr, raporton noa.al.
Policia e Shtetit konfirmon zyrtarisht të dhënat dhe pohon:
"Deri në orën 01:30 të datës 1 janar 2026, në rang vendi janë raportuar 20 shtetas të lënduar, pa rrezik për jetën.
Po ashtu është dhe një vajzë e mitur 13-vjeçare, e cila ka pësuar gërvishtje në parakrah, dyshohet nga një plumb qorr, në Vaqarr".
Të lënduarit u regjistruan: 16 raste në Tiranë, 2 në Durrës, 1 në Lezhë, 1 në Fushë-Arrëz dhe 1 në Korçë.
Shërbimet e Policisë në të gjithë vendin janë në gatishmëri të plotë dhe vijojnë monitorimin e qarkullimit rrugor, të ambienteve ku zhvillohen festime dhe të gjithë territorit.
