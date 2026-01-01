Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dy vajza bebet e para të 2026-ës
Transmetuar më 01-01-2026, 00:39

2 vajza janë bebet e para të 2026-ës. Vogëlushet lindën pak pas ndërrimit të viteve.

Lajmin e ka ndarë kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale.

Kreu i qeverisë thekson se bebet e para të 2026-ës lindën te materniteti “Mbretëresha Geraldinë” dhe “Koço Gliozheni”.

Postimi i Ramës:

Dy vajza janë bebet e para të lindura në 2026, njëra në maternitetin “Mbretëresha Geraldinë” dhe tjetra në “Koço Gliozheni”.

