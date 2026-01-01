Dy vajza bebet e para të 2026-ës

2 vajza janë bebet e para të 2026-ës. Vogëlushet lindën pak pas ndërrimit të viteve.
Lajmin e ka ndarë kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale.
Kreu i qeverisë thekson se bebet e para të 2026-ës lindën te materniteti “Mbretëresha Geraldinë” dhe “Koço Gliozheni”.
Postimi i Ramës:
Dy vajza janë bebet e para të lindura në 2026, njëra në maternitetin “Mbretëresha Geraldinë” dhe tjetra në “Koço Gliozheni”.
