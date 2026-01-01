Viti i ri/ Qielli i Tiranës ndizet nga fishekzjarret

Kur ora shënoi 00:00 dhe qielli i Tiranës u ndez nga fishekzjarret duke i uruar mirëseardhjen Vitit të ri 2026.
Nga sheshi “Skënderbej” deri në periferitë e kryeqytetit, u hodhën fishekzjarre që ndriçuan qiellin duke dhënë spektakël ngjyrash.
Viti i ri 2026 trokiti, dhe sipas traditës, në çdo familje shkëmbehen urimet për një vit të paqtë dhe të mbarë.
Noa.al uron të gjithë qytetarët: Gëzuar e një vit me plot shëndet e mbarësi!
