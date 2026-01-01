Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Viti i ri/ Qielli i Tiranës ndizet nga fishekzjarret
Transmetuar më 01-01-2026, 00:36

Kur ora shënoi 00:00 dhe qielli i Tiranës u ndez nga fishekzjarret duke i uruar mirëseardhjen Vitit të ri 2026.

Nga sheshi “Skënderbej” deri në periferitë e kryeqytetit, u hodhën fishekzjarre që ndriçuan qiellin duke dhënë spektakël ngjyrash.

Viti i ri 2026 trokiti, dhe sipas traditës, në çdo familje shkëmbehen urimet për një vit të paqtë dhe të mbarë.

Noa.al uron të gjithë qytetarët: Gëzuar e një vit me plot shëndet e mbarësi!

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...