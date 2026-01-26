Pse dollari mban simbolin ‘$’ dhe jo ‘D’?

Nuk ekziston një përgjigje përfundimtare, por teoria më e pranuar lidhet me një monedhë të vjetër spanjolle, të njohur si “Peso de ocho”, shumë e përhapur në shekullin XVIII si në kolonitë amerikane, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të sapokrijuara.
Kjo monedhë u mor si model për krijimin e dollarit amerikan.
Në njërën anë të saj, Peso de ocho paraqiste Dy Shtyllat e Herkulit – simbol i ngushticës së Gjibraltarit – të mbështjella me një shirit, dhe kolona e djathtë e këtij motivi ngjan shumë me simbolin e sotëm të dollarit.
Versione dhe hipoteza të tjera
Duhet theksuar se ekzistojnë dy versione të sakta të simbolit: me një vijë vertikale ($) ose me dy ($$).
Në traditën e ekonomisë dhe financave, shtimi i një vije mbi një shkronjë është praktikë e zakonshme, sepse vijat japin ndjesinë e qëndrueshmërisë dhe forcës, elemente të rëndësishme për një monedhë.
Ka edhe hipoteza të tjera grafike për origjinën e simbolit: simboli me një vijë mund të ketë dalë nga mbivendosja e shkronjave S dhe P (nga Spanish Peso), ndërsa ai me dy vija nga bashkimi i shkronjave U dhe S (United States).
Në çdo rast, simboli “$” mbetet një trashëgimi historike që lidh dollarin modern me monedhat që qarkullonin në kohën kur lindi vetë Amerika.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd