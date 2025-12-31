Zgjedhjet që do të përcaktojnë fatin e Europës në 2026

Votuesit në të gjithë kontinentin kanë zgjedhje të mëdha për të bërë në kutitë e votimit vitin e ardhshëm. Euronews hedh një vështrim mbi testet kryesore zgjedhore që e presin BE-në dhe më gjerë vitin e ardhshëm.
Viti 2025 doli të ishte një vit vendimtar për zgjedhje me rrezik të lartë në të gjithë Bashkimin Europian.
Rumania e gjeti veten në qendër të fushatave të koordinuara të ndërhyrjes së huaj në mediat sociale, ndërsa kryeministri i Polonisë, Donald Tusk, dështoi të konsolidonte pozicionin e partisë së tij kundër konservatorëve në garën presidenciale.
Dhe ndërsa Kristian Demokratët u rikthyen në pushtet në Gjermani, miliarderi i krahut të djathtë Andrej Babiš u rizgjodh në Republikën Çeke.
Tani, BE-ja po hyn në vitin 2026 me luftën e Rusisë në Ukrainë që vazhdon në krahun e saj lindor. Me shtetet anëtare të ndara se si ta mbështesin më mirë Kievin dhe tensionet në rritje midis bllokut dhe SHBA-së, zgjedhjet e mëdha të vitit mund të transformojnë përsëri pozicionin politik dhe gjeopolitik të Evropës.
Hungaria: Fundi i epokës së Orbanit?
Viti 2026 mund të shënojë fundin e periudhës më të gjatë të vazhdueshme në pushtet në BE.
Viktor Orbán shërbeu për herë të parë si kryeministër i Hungarisë midis viteve 1998 dhe 2002 dhe ka mbretëruar që nga rizgjedhja e tij në vitin 2010. Në garën për mandatin e tij të gjashtë në detyrë, ai përballet me një sfidues serioz: Péter Magyar, një ish-anëtar i Fidesz-it i cili u shndërrua në udhëheqës të opozitës.
Partia e Orbán-it, Fidesz, dhe partia Tisza e Hungarisë nuk ndryshojnë ndjeshëm në çështjet shoqërore, siç janë të drejtat LGBTQ+ ose migracioni, por Hungaria po argumenton fuqishëm për përmirësimin e fuqisë blerëse të hungarezëve, aktualisht një nga më të ulëtat në Evropë, dhe për marrëdhënie më të mira me Brukselin, i cili ende kushtëzon pagesat multi-milionëshe të fondit të kohezionit me respektimin e sundimit të ligjit.
Fushata e tij duket se po prek një tel të rëndësishëm: sondazhet e fundit e vendosin Tisën 13 pikë përpara. Por, cilido qoftë rezultati, votimi do të ketë pasoja shumë përtej kufijve të Hungarisë.
Orbán qëndron në qendër të kampit nacional-konservator të Evropës, duke u përafruar ngushtë me botëkuptimin e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, dhe duke sfiduar hapur qëndrimet kryesore të BE-së mbi migracionin, standardet demokratike dhe në veçanti luftën në Ukrainë.
Ngurrimi i Budapestit për të sanksionuar Moskën ose për të mbështetur Kievin ka thelluar përçarjet brenda bllokut. Një ndryshim i lidershipit mund të riorganizojë dinamikën e pushtetit brenda Këshillit Evropian në një moment vendimtar për të ardhmen e Ukrainës.
Spanja, Gjermania, Franca dhe Italia: Llogaritjet lokale për qeveritë kombëtare
Katër nga fuqitë më të mëdha të BE-së po përgatiten për zgjedhje rajonale dhe bashkiake që do të konfirmojnë se sa shumë vrull ka e djathta ekstreme dhe do të ofrojnë një kontroll mbi mosbesimin në rritje ndaj autoriteteve në Madrid, Berlin, Paris dhe Romë.
Në Spanjë, partia socialiste PSOE e kryeministrit Pedro Sánchez po përjeton humbjen në zgjedhjet rajonale të 21 dhjetorit në Extremadura, duke shënuar rezultatin e saj më të keq ndonjëherë në atë që ishte një bastion tradicional.
Ndërkohë, në Madrid, koalicioni qeverisës i Sánchez është nën presion pas disa skandaleve të korrupsionit dhe po përpiqet të miratojë një buxhet për të tretin vit radhazi.
Zgjedhjet e ardhshme rajonale në Aragon më 8 shkurt, Castilla y León më 15 mars dhe Andaluzi, rajoni më i madh i Spanjës për nga madhësia dhe popullsia, më së voni më 30 qershor, do të jenë të gjitha teste vendimtare jo vetëm për PSOE-në, por edhe për Partinë Popullore (PP) të opozitës së qendrës së djathtë.
Pyetja është nëse PP mund të sigurojë shumicën përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2027 pa u mbështetur në mbështetjen e partisë së ekstremit të djathtë Vox.
Gjithashtu më 15 dhe 22 mars, francezët do të shkojnë në kutitë e votimit për të zgjedhur kryetarët e bashkive në të gjithë vendin – dhe ashtu si në Spanjë, këto zgjedhje lokale do të shërbejnë si një matës përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027.
Franca po përballet aktualisht me një krizë politike të paqëndrueshmërisë së zgjatur qeveritare, vlerësimeve rekord të ulëta të miratimit për Presidentin Emmanuel Macron dhe rritjes së vazhdueshme të Tubimit Kombëtar (RN) të ekstremit të djathtë, pavarësisht se udhëheqëses së saj Marine Le Pen i është ndaluar të kandidojë për poste zyrtare.
Në Itali, zgjedhjet bashkiake në qytetet kryesore të Romës, Milanos, Bolonjës dhe Torinos u shtynë gjatë pandemisë dhe u riprogramuan për pranverën e vitit 2027. Në vend të kësaj, votuesit do të shkojnë në qendrat e votimit në vitin 2026 vetëm në një numër më të vogël qytetesh si Venecia, Reggio Calabria, Arezzo, Andria dhe Pistoia.
Italianët do të votojnë gjithashtu për një referendum mbi një reformë kushtetuese të sistemit të drejtësisë. Ai do të dorëzohet pranverën e ardhshme, por data ende nuk është përcaktuar. Do të shihet si një provë e mbështetjes publike për koalicionin e Melonit përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2027.
Së fundmi, disa shtete gjermane po përgatiten për zgjedhje rajonale: Baden-Württemberg dhe Rheinland-Pfalz në mars, dhe Saksonia-Anhalt, Berlini dhe Mecklenburg-Vorpommern në shtator.
Këto zgjedhje shtetërore do të vënë në provë popullaritetin e Kancelarit Friedrich Merz, i cili ka mbajtur detyrën që nga maji, dhe gjithashtu do të matin rritjen e së djathtës ekstreme jo vetëm në ish-Gjermaninë Lindore të deindustrializuar, por edhe në Perëndimin më të pasur.
Suedia: Hija e ndërhyrjes së huaj
Duke pritur me padurim zgjedhjet e përgjithshme të shtatorit, kryeministri Ulf Kristersson shkroi në X se “kur Suedia të shkojë në zgjedhje vitin e ardhshëm, ne do ta bëjmë këtë në një situatë serioze sigurie që duhet ta marrim parasysh”.
Kristersson po qeveris një koalicion të qendrësve, socialistëve, liberalëve dhe demokratëve të krishterë, i cili aktualisht po ka rezultate në sondazhe të ngjashme me rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2023.
Që atëherë, Suedia është përballur me një rritje të krimit të dhunshëm, duke nxitur retorikën e krahut të djathtë të dëgjuar në të gjithë Evropën, në të cilën fenomeni shpesh theksohet për të siguruar ushqim për argumente anti-migrim.
Por “situata serioze e sigurisë” që e shqetëson kryeministrin është kërcënimi i ndërhyrjes së huaj.
Në nëntor, ministria e mbrojtjes tha se kishte rritur aftësitë e saj të sigurisë kibernetike dhe ishte në gatishmëri për ndërhyrje në zgjedhje, të tilla si ajo e parë në Gjermani , e cila këmbënguli këtë vit se
Rusia do të “paguajë një çmim” për “sulmet e saj hibride” ndaj infrastrukturës zgjedhore.
Operacione të tilla ndërhyrjeje të huaja ka të ngjarë t’u sjellin dobi partive që janë kritike ndaj imigracionit, skeptike ndaj integrimit në BE dhe më të paqarta në qëndrimin e tyre ndaj Moskës, një tendencë e ilustruar nga Demokratët e Suedisë.
Zgjedhjet e Suedisë pritet të jenë një provë e qëndrueshmërisë demokratike në BE pas zbatimit të Aktit të Shërbimeve Dixhitale (DSA), i cili trajton ndërhyrjen në zgjedhje në mediat sociale, dhe Mburojës së Demokracisë të propozuar nga blloku.
Danimarka: Nën presion, brenda dhe jashtë vendit
Pasi humbën Kopenhagenin për herë të parë që nga viti 1938, Mette Frederiksen dhe socialdemokratët e saj tani do të përballen me një votim kombëtar.
Analistët thonë se qëndrimi i ashpër i Frederiksen ndaj imigracionit nuk dha fryte. Sondazhet tregojnë se kryeministrja, e cila ka qenë në pushtet që nga viti 2019, mund ta humbasë pozicionin e saj, me koalicionin qeverisës që përfshin parti nga qendra e majtë deri te qendra e djathtë që duket gjithnjë e më i brishtë.
Danimarka është gjithashtu e shqetësuar për integritetin e saj territorial. Më herët këtë muaj, Trump përsëriti qëllimet e tij ekspansioniste në lidhje me Groenlandën, një territor autonom i Mbretërisë së Danimarkës.
Votimi duhet të zhvillohet para tetorit 2026, por data nuk është konfirmuar ende.
Bullgaria: Pa qeveri, por euro po vjen së shpejti
Që nga 1 janari 2026, Bullgaria do të miratojë zyrtarisht euron si monedhën e saj. Megjithatë, vendi ka përjetuar paqëndrueshmëri të konsiderueshme politike që nga nëntori, pas dorëheqjes së qeverisë mes protestave të mëdha në rrugë për korrupsion dhe ndikim oligarkik.
Letonia dhe Sllovenia: Krerë të rinj të mundshëm shtetesh
Sllovenia dhe Letonia do të zhvillojnë zgjedhje parlamentare përkatësisht në mars dhe tetor.
Në Slloveni, sondazhet tregojnë se Partia Demokratike e opozitës së qendrës së djathtë është pak më përpara se Lëvizja për Liri, partia aktuale në pushtet, një parti e qendrës së majtë e udhëhequr nga kryeministri Robert Golob. Analistët vlerësojnë se formimi i një qeverie pas zgjedhjeve mund të jetë i vështirë, pasi disa parti të reja dhe më të vogla po hyjnë në garë.
Në Letoni, zgjedhjet do të përcaktojnë se kush do të pasojë koalicionin aktual të qendrës së djathtë të udhëhequr nga kryeministrja Evika Sili?a. Partia e saj është aktualisht në vendin e dytë në sondazhe, menjëherë pas Aleancës Kombëtare konservatore.
Më herët në vitin 2025, zgjedhjet lokale zbuluan dobësi në sistemin e IT-së së votimit, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Letonisë thotë se i ka zgjidhur ato përpara votimeve të tetorit.
SHBA, Brazili, Izraeli dhe Rusia: Zgjedhjet globale me implikime në BE
BE-ja nuk është vetëm në mëshirën e votuesve të vet.
Në nëntor 2026, votuesit amerikanë do të shkojnë në kutitë e votimit për zgjedhjet e mesit të mandatit të Kongresit, të cilat përcaktojnë përbërjen e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së dhe një të tretën e vendeve në Senatin e SHBA-së.
Rezultati mund të përcaktojë se sa pushtet mund të ushtrojë administrata Trump brenda dhe jashtë vendit. Europianët do të vëzhgojnë nga afër. Më herët këtë muaj, administrata amerikane publikoi një Strategji të Sigurisë Kombëtare në të cilën u zotua të "kultivojë rezistencë ndaj trajektores aktuale të Evropës brenda kombeve evropiane" për të ndaluar "rënien e saj qytetëruese".
Brazilianët do të shkojnë në kutitë e votimit në tetor 2026. Presidenti aktual Luiz Inácio Lula da Silva, favoriti në sondazhe, kërkon mandatin e dytë.
Pjesa e BE-së në këtë votim qëndron në të ardhmen e marrëveshjes Mercosur, një marrëveshje e tregtisë së lirë që është duke u hartuar më shumë se dy dekada.
Izraeli gjithashtu do të mbajë zgjedhje parlamentare dhe do të votojë për kryeministrin e tij, duke ndryshuar potencialisht dinamikën e pushtetit që ka formësuar konfliktet në rajon.
Edhe rusët do të votojnë në zgjedhjet parlamentare – por rezultati pritet të manipulohet në favor të Presidentit Vladimir Putin, me partitë e opozitës kryesisht të heshtura dhe lirinë e shtypit gjithnjë e më të pakët.
