Rama në mesazhin e Vitit të Ri: 2026 do të jetë viti i shpërblimit për Shqipërinë evropiane

Kryeministri Edi Rama ka përcjellë mesazhin e tij për qytetarët në vigjilje të ndërrimit të viteve, duke e cilësuar mbylljen e vitit 2025 si një moment reflektimi dhe krenarie për transformimin e Shqipërisë gjatë dekadës së fundit, si dhe hyrjen në vitin 2026 si fillimin e një faze vendimtare drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian.
Në fjalimin e tij, Rama theksoi se Shqipëria po hyn në vitin e ri më e fortë, më e respektuar ndërkombëtarisht dhe më pranë se kurrë realizimit të objektivit strategjik të integrimit europian. Ai u shpreh se viti që po mbyllet e gjeti vendin në një pozicion të ri në arenën ndërkombëtare, si një faktor stabiliteti dhe bashkëpunimi në Europë.
Kryeministri kujtoi mbështetjen e fortë që qytetarët i dhanë qeverisë në zgjedhjet e fundit, duke e cilësuar rezultatin si një mandat të qartë për të çuar përpara reformat dhe për të përmbyllur procesin e anëtarësimit në BE. Sipas tij, kjo mbështetje është shndërruar në përgjegjësi për të ngritur flamurin shqiptar në oborrin e Bashkimit Europian brenda kësaj dekade.
Në mesazhin e tij, Rama vuri në dukje transformimet infrastrukturore dhe zhvillimin e turizmit, duke përmendur rrugë, akse dhe zona që sipas tij kanë ndryshuar rrënjësisht pamjen dhe potencialin ekonomik të vendit. Ai theksoi se Shqipëria sot është kthyer në një destinacion turistik ndërkombëtar, me shifra rekord vizitorësh dhe me qytete e zona që kanë rifituar jetë ekonomike.
Një pjesë e rëndësishme e fjalimit iu kushtua edhe transformimit digjital. Kryeministri nënvizoi suksesin e platformës e-Albania, e cila sipas tij ka kursyer qindra miliona euro dhe mijëra vite pritje për qytetarët, duke e renditur Shqipërinë ndër vendet më të avancuara në botë për qeverisjen digjitale. Rama përmendi gjithashtu forcimin e sigurisë kibernetike pas sulmeve të viteve të fundit, duke e cilësuar vendin si një nga më të mbrojturit në Europë në këtë drejtim.
Në aspektin energjetik, Rama deklaroi se Shqipëria është pranë arritjes së sovranitetit energjetik, falë investimeve në burime të rinovueshme dhe rritjes së kapaciteteve prodhuese, me synimin që brenda këtij mandati të mos ketë më nevojë për importe energjie.
Në përmbyllje, Kryeministri theksoi se Shqipëria e sotme nuk ka asnjë lidhje me vendin e një dekade më parë dhe se procesi i transformimit do të vijojë pa ndalim. Ai u shpreh i bindur se vitet në vijim do të sjellin edhe më shumë rezultate konkrete për qytetarët dhe për vendin.
Mesazhin e tij, Edi Rama e mbylli me një urim për të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, duke i ftuar ta presin vitin 2026 me shëndet, mbarësi dhe besim se më e mira për Shqipërinë është përpara.
“Gëzuar Vitin e Ri!”, përfundoi Kryeministri.
Gëzuar kudo ku jeni, me këdo që keni pranë, me shëndet dhe mbarësi në vitin që po hyn në derë
Mesazh i Kryeministrit Edi Rama drejtuar qytetarëve në vigjilje të ndërrimit të viteve:
Të dashur bashkëqytetarë e bashkëqytetare, kudo ku jeni,
Ja edhe një vit tjetër mbërriti tek dera për të dalë, duke e lënë Shqipërinë më lart, se në ditën kur hyri.
Gjatë rrugëtimit të këtij viti, shumica prej jush, në Shqipëri, Europë, gjetkë nëpër botë, e bekoi përpjekjen e përbashkët të dekadës së fundit, duke i dhënë qeverisë sonë, fuqinë e jashtëzakonshme të 83 mandateve.
Faleminderit edhe njëherë nga unë sot, për atë fuqi me të cilën falë jush, unë dhe të zgjedhurit tuaj do të bëjmë për Shqipërinë, në katër vitet e ardhshme, gjithçka duhet që ta ngremë flamurin tonë kombëtar, në oborrin e Shtëpisë së Bashkimit Europian.
Në një dekadë kemi bërë çfarë nuk imagjinohej kur nisi numërimi i viteve tona në qeverisje.
Kemi bërë realitet një Shqipëri tjetër, ku këtë vit u mblodhën krejt udhëheqësit e Europës Demokratike, nga Parisi në Ankara, dhe nga Kievi në Londër për të diskutuar të nesërmen e kontinentit tonë.
Një Shqipëri tjetër, ku për 18 muaj do të mblidhen të gjithë udhëheqësit e NATO-s, për Samitin vjetor të Aleancës, që plot vende të tjera, të cilat kanë hyrë në NATO, kohë përpara nesh, ende s’e kanë patur privilegjin ta mikpresin.
Një Shqipëri tjetër, e cila ndryshe nga jo shumë vite më parë, nuk ia ul më kokën asnjë shqiptari kur del jashtë kufijve të saj, prej ku tanimë vërshojnë drejt këtij vendi miliona e miliona turistë.
Një Shqiperi tjetër, më e prekshme se kurrë në çdo skaj të saj, me Dibrën e kthyer në zgjatim të Tiranës, falë rrugës së Arbrit; me Vermoshin, Thethin e Valbonën, të kthyera në destinacione turistike, falë kthimit të shtigjeve të vjetra të dhive në akse me standarte europiane; me Shkodrën e rilindur, falë kthimit të shpresës dhe rikthimit të turizmit si burim ekonomie i tharë qysh prej viteve‘30; me Lezhën, Beratin, Korçën, Pogradecin, Gjirokastrën, Përmetin, Tepelenën, Kolonjën, e me radhë, të kthyera në qytete të rilindura e fshatra rrotull tyre, ku vejevijnë njerëz nga Shqipëria e mbarë bota dhe hapen për t’i mikpritur, dyer pas dyersh, e ku numrat e turistëve, kanë arritur në shifra që nuk imagjinoheshin kur nisi kjo dekadë; me luginën e Lumit të Vlorës, të kthyer në një aks panoramik i Shqipërisë tjetër, ku të tjera e të tjera akse të reja, autostradash, rrugësh, tunelesh të hapur në veri e në jug, me standarde europiane e ritëm të pandalur gjatë këtyre viteve, i kanë dhënë kësaj Shqipërie, jo thjesht infrastrukturë më të mirë, po energjinë ripërtëritëse të një vendi në ngjitje.
Të gjithë këtë transformim, që vazhdon e do të vazhdojë pa ndalim, me kantiere të hapura e projekte të reja, drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Europian, nuk e solli koha siç thonë disa, nuk e sollën as alienët apo bandat siç bërtasin disa të fantaksur të tjerë, po e solli forca jonë qeverisëse, besimi juaj tek ne dhe besimi ynë i përbashkët tek Shqiperia, e solli puna pa orar e mijëra e mijëra njerëzve, e ministrisë, agjencive shtetërore dhe kompanive private, përpjekja e madhe në shumë frontet e betejës për Shqipërinë Europiane, ku të metat, dobësitë, gabimet apo edhe rrëshqitjet ose mëkatet e disave brenda nesh, nuk e zvogëlojnë dot kurrsesi përmasën historike të një transformimi të tillë.
Kjo është një Shqipëri tjetër, edhe falë kthimit të infrastrukturës digjitale nga një dorë kioskash me internet, në një shtyllë qeverisëse me maturitet të lartë, siç e vlerësojnë organizmat më prestigjozë ndërkombëtarë të fushës.
Një Shqipëri që tre vitet e fundit ka ngjitur plot 54 vende, duke u renditur e 14-ta ndër 197 vende të botës për qeverisjen digjitale dhe duke vendosur në dispozicion të qytetarëve, një platformë shërbimesh publike në kohë reale, falas nga çdo cep i globit.
E-Albania u ka kursyer shqiptarëve 620 milione euro dhe 7500 vjet radha nëpër sportele, ose e thënë ndryshe, një radhë të gjatë sa 25 mijë rrotullime rreth tokës.
Kjo është një Shqipëri tjetër, e cila pas sulmit terrorist kibernetik mbi pikërisht këtë infrastrukturë moderne digjitale, ngriti një nga muret më të fortë të mbrojtjes kibernetike në Europë, ku deri më sot kanë dështuar të gjitha sulmet e vazhdueshme që kanë ardhur e vazhdojnë të vijnë më pas e askush nuk flet për to.
Një Shqipëri tjetër, e shërbyer në këto vite transformimi me dijen dhe përkushtimin e skuadrave të AKSHI-t e të AKCESK-ut, ku vajza e djem të talentuar, e kanë rritur vit pas viti aftësinë e këtij shteti për t’u shërbyer njerëzve dhe vendit, duke e bërë Shqipërinë një histori suksesi edhe ndërkombëtarisht.
Kjo është një Shqipëri tjetër, e dalë nga errësirat kronike të ikjes së dritave, falë vizionit, projekteve e punës këmbëngulëse të mbështetur nga investime të vazhdueshme, që kanë transformuar krejt panoramën e sektorit, duke rritur kapacitetet prodhuese, diversifikuar burimet e energjisë së rinovueshme, ulur çmimin për konsumatorët familjarë, e duke u ngjitur vit pas viti drejt majës së sovranitetit energjetik, të cilën do ta mbërrijmë brenda këtij mandati për të mos harxhuar më asnjë qindarkë për të importuar energji nga jashtë.
Kjo Shqipëri tjetër, nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë e pikënisjes së kësaj dekade, kur ishim të shpërfillurit e damkosur të Europës.
Ky vit mbyllet për Shqipërinë, jo vetëm me negociatat e anëtarësimit të hapura në çdo kapitull, po edhe me ngjitjen e Shqipërisë në pozicionin e të ashtuquajturit front-runner, pararendës, i procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian.
As këtë rezultat shembullor, fantastik për emrin e vendit tonë dhe për dinjitetin e kombit tonë, nuk e solli koha, por përkushtimi i ekipit kombëtar të negociatave dhe dija, puna, këmbëngulja e më shumë se 1000 patriotëve publikë në ministritë e në institucionet e pavarura të shtetit shqiptar.
Dekada e fundit ka qenë për Shqipërinë dhe shqiptarët, një kohë me një shpejtësi të re shqiptare, një përpjekje e madhe për të fituar kohën e humbur të një tranzicioni të çartur përplasjesh me muret e prapambetjes, një projekt kombëtar reformash transformuese për të hapur rrugën e të vërtetës sonë si popull europian, që meriton të ulet në sofrën e përbashkët europiane.
Nuk është sot gjëkundi koha për një nga ato fjalimet e mia të gjata. Ky është momenti për mua qe t’ju siguroj se kohën e re të Shqipërisë nuk e kthen dot më mbrapsht askush dhe se më e mira është e gjitha përpara për Shqipërinë dhe shqiptarët; që t’ju garantoj se viti i ardhshëm e ata pas tij, do të sjellin edhe me shumë frute se sa ka sjellë deri më sot puna transformuese e kësaj dekade dhe që t’ju uroj gëzuar, kudo ku jeni, me këdo që keni pranë, e me shëndet dhe mbarësi në vitin që po hyn në derë.
Gëzuar!
