5 fakte për natën e Vitit të Ri

Nata e Vitit të Ri nuk festohet në mënyrë uniforme në mbarë botën më 31 dhjetor. Ndërsa ne mirëpresim vitin e ri në këtë ditë, vende të tjera festojnë fundin e vitit në një datë tjetër. Për shembull, Kina tradicionalisht feston Vitin e Ri në ditën e hënës së re, e cila bie midis 21 janarit dhe 21 shkurtit.
Njerëzit në Samoa janë të parët që e mirëpresin vitin e ri në natën e Vitit të Ri. Viti i tyre i ri fillon në orën 11:00 CET. Banorët e ishujve Baker dhe Howland janë të fundit që e mirëpresin vitin e ri, ndërsa orët kthehen në mesnatë atje, është tashmë ora 13:00 CET më 1 janar.
Ekuipazhi i ISS (Stacioni Ndërkombëtar i Hapësirës) mund të festojë natën e Vitit të Ri 16 herë. Kjo është sa shpesh ata kalojnë vijën ndërkombëtare të datës në hapësirë.
Për shumë njerëz, fishekzjarret shumëngjyrëshe janë një pjesë integrale e festimeve të Vitit të Ri. Çuditërisht, kjo traditë e Vitit të Ri daton që në mesjetë. Edhe në atë kohë u bë shumë zhurmë natën e 1 janarit për të larguar shpirtrat e këqinj dhe për të nisur një vit të ri të lumtur. Kjo është arsyeja pse bukuri tradicionale fatsjellëse si oxhakpastruesit, mollëkuqet, tërfili me katër fletë apo derrat me fat janë kaq të njohura në natën e Vitit të Ri.
Meqenëse toka nuk rrotullohet gjithmonë me të njëjtën shpejtësi, një sekondë e brishtë mund të duhet të shtohet më 31 dhjetor për të balancuar kohën botërore. Kjo e bën minutën e fundit të vitit një sekondë më të gjatë se zakonisht. Shërbimi i Rrotullimit të Tokës (IERS) vendos nëse do të shtohet i dyti apo do ta shpërfillë atë.
