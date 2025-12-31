Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pse njerëzit zgjedhin të veshin rroba të kuqe natën e ndërrimit të viteve?
Transmetuar më 31-12-2025, 17:38

Të veshësh diçka të kuqe natën e Vitit të Ri është një ritual që synon të sjellë fat, shëndet dhe siguri për vitin e ardhshëm.

Këtë të mërkurë përfundon viti 2025 dhe me mesnatën troket viti i ri 2026 ndërsa si zakonisht, shumë njerëz do të veshin diçka të kuqe, veçanërisht të brendshme. Por a keni menduar ndonjëherë pse ekziston ky zakon?

Veshja e kuqe natën e Vitit të Ri konsiderohet një mënyrë për t’i thënë lamtumirë vitit të vjetër dhe për të pritur të riun me urimet më të mira — një simbol i fatit të mirë. Sipas traditës, këto veshje duhet të jenë të reja, të përdoren vetëm natën e 31 dhjetorit dhe të hidhen pas saj.

Origjina dhe simbolika e ngjyrës së kuqe

Të brendshmet e kuqe nuk janë vetëm një zakon; ato mund të ndihmojnë gjithashtu në ndezjen e pasionit dhe në shprehjen e feminitetit.

Çfarë të vishni këtë Vit të Ri?

Artikujt më të rekomanduar janë të brendshmet me dantellë dhe me disa elementë të përshtatshëm transparence, që simbolizojnë fat dhe energji pozitive për vitin që po vjen.

