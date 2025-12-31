Spektakël fishekzjarresh! Viti i ri 2026 mbërrin në Australi. Video

Australia mirëpret Vitin e Ri me spektakël fishekzjarresh mbi Portin e Sidneit.
Më herët ishte Zelanda e Re, që mirëpriti vitin 2026-të, gjithashtu me spektakël fishekzjarresh.
Mijëra qytetarë u mblodhën në sheshe publike, me duart lart duke brohoritur, ndërsa fishekzjarret ndriçuan qiellin e natës pas festimeve.
Ishulli Kiritimati, i njohur edhe si Ishulli i Krishtlindjes, së bashku me 10 ishuj të tjerë kryesisht të pabanuar në Paqësorin Qendror, ishin të parët që “përshëndetën” vitin 2026.
Në ishullin Chatham, pjesë e Zelandës së Re, Viti i Ri mbërriti disa minuta para pjesës tjetër të vendit. Ky arkipelag i largët ka rreth 600 banorë.
Tonga dhe Samoa gjithashtu festuan mbërritjen e vitit 2026.
SHBA-të janë nga vendet e fundit që festojë mbërritjen e Vitit të Ri.
