Protestë në vigjilje të Vitit të Ri! Personat me aftësi të kufizuara kërkojnë shpërblimin e premtuar

Protestuesit shprehen se ndodhen në vështirësi të mëdha ekonomike
Personat me aftësi të kufizuar në qytetin e Lezhës janë ngritur në protestë në këtë vigjilje të Vitit të Ri.
Ata kërkojnë të marrin shpërblimin e fundvitit, të akorduar nga qeveria shqiptare, të cilin pretendojnë se nuk u është shpërndarë. Që në orët e para të mëngjesit, ata janë mbledhur para ambienteve të filialit të Postës Shqiptare në Lezhë, duke kërkuar marrjen e pagesës së premtuar.
Protestuesit shprehen se ndodhen në vështirësi të mëdha ekonomike dhe se mungesa e këtij shpërblimi i pamundëson të përballojnë shpenzimet për festën e ndërrimit të viteve. Nga ana tjetër, përfaqësues të filialit të Postës bëjnë me dije se fondet ende nuk janë lëvruar nga Thesari i Shtetit, çka ka sjellë edhe krijimin e kësaj situate. Ata theksojnë se pagesat do të kryhen menjëherë sapo fondet të kalojnë në dispozicion të Postës.
