Mesazhi i Vitit të Ri, Xi Jinping-u bën thirrje për ndërtimin e një bote më paqësore dhe me zhvillim të përbashkët

Në prag të Vitit të Ri, presidenti i Kinës Xi Jinping dërgoi një mesazh urimi për Vitin e Ri 2026, nëpërmjet Grupit Mediatik të Kinës dhe internetit, duke bërë thirrje për ndërtimin e një bote më paqësore dhe me zhvillim të përbashkët.
Në këtë fjalim ai tha se 2025-a ishte viti i fundit i Planit të 14-të Pesëvjeçar. “Kemi kapërcyer vështirësitë dhe kemi punuar shumë, duke arritur me sukses objektivat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror,” u shpreh Xi.
Më tej ai vuri në dukje që, pas pesë vjet përpjekjesh, forca ekonomike, forca shkencore dhe teknologjike, forca e mbrojtjes kombëtare dhe forca e përgjithshme kombëtare e Kinës kanë arritur nivele të reja. Malet e gjelbra dhe ujërat e kthjellëta janë bërë një sfond i bukur i zhvillimit, dhe ndjenja e lumturisë, e përmbushjes dhe e sigurisë e njerëzve është forcuar vazhdimisht.
Prodhimi i përgjithshëm ekonomik i Kinës ka vazhduar të rritet përgjatë viteve dhe PBB-ja pritet të arrijë afërsisht 140 trilionë juanë në vitin 2025.
“Këtë vit ne përkujtuam solemnisht 80-vjetorin e fitores së Luftës së Rezistencës të Popullit Kinez kundër Agresionit Japonez dhe Luftës Antifashiste Botërore dhe vendosëm Ditën Përkujtimore të Rikthimit të Tajvanit, duke mbledhur fuqinë e madhe të të gjithë popullit kinez për të promovuar rilindjen kombëtare,” vuri në dukje ai.
Sipas tij, inovacioni fuqizon zhvillimin me cilësi të lartë të Kinës. Inovacioni teknologjik dhe zhvillimi industrial janë të integruar thellësisht. Zhvillimi i modeleve të inteligjencës artificiale në shkallë të gjerë po përparon me shpejtësi, dhe janë bërë përparime në kërkimin dhe zhvillimin e pavarur të mikroçipave. Sonda“Tianwen-2”ka filluar "udhëtimin për të ndjekur yjet"; aeroplanmbajtësja e parë kineze e pajisur me katapultë elektromagnetike ka hyrë zyrtarisht në shërbim. Ndërkohë, në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s u shtuan përsëri objekte kineze.
Xi vuri në dukje që më 2025 ai mori pjesë në kremtimet përkatësisht për 70- dhe 60-vjetorin e krijimit të rajoneve autonome të Xinjiang-Ujgurit dhe Xizang-ut dhe pa nga afër zhvillimin e tyre. Ndërkohë, duke premtuar zbatimin e palëkundur të politikës "Një vend, dy sisteme" për lulëzimin afatgjatë të Hong-Kongut dhe Makaos, kreu i shtetit i Kinës theksoi në mesazhin e vet të urimit edhe prirjen e pandalshme të ribashkimit të dy brigjeve të Ngushticës së Tajvanit.
Lidhur me politikën e jashtme, Xi veçoi angazhimet e reja të Kinës për përballimin e ndryshimeve klimatike dhe paraqitjen e Nismës së Qeverisjes Globale.
Në Samitin e OKB-së për Klimën 2025, Kina shpalli se deri në vitin 2035, do të ulë lëshimet neto të gazit serrë në të gjithë ekonominë e vet me 7-10 % nga nivelet maksimale dhe synon të rrisë pjesën e lëndëve djegëse jofosile në konsumin e përgjithshëm të energjisë në mbi 30 %.
Ndërsa Nisma e Qeverisjes Globale ka si tipare të saj respektimin e barazisë sovrane, sundimin e ligjit ndërkombëtar, praktikimin e multilateralizmit, vënien e njeriut në vend të parë dhe fokusimin te veprimet konkrete. “Kina do të qëndrojë në anën e drejtë të historisë dhe është e gatshme të bashkëpunojë me vendet e ndryshme për paqe dhe zhvillim në botë, për të ndërtuar një bashkësi me të ardhme të përbashkët,” theksoi presidenti kinez.
Për vitin 2026, kreu i shtetit i Kinës nxiti zhvillimin me cilësi të lartë, thellimin e gjithanshëm të Reformës dhe Hapjes, si edhe bagëtinë e përbashkët të popullit.
