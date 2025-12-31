Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Roberto Carlos dërgohet me urgjencë në spital. Legjenda e Real Madrid i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale
Transmetuar më 31-12-2025, 12:55

Ikona braziliane e Real Madrid, Roberto Carlos është shtruar me urgjencë në spital.

The Sun raporton se ish-mbrojtësi legjendar i Real Madrid dhe kombëtares së Brazilit, i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale, pasi u diagnostikua me një sëmundje në zemër.

Roberto Carlos, 52 vjeç, ishte duke kaluar kohë me bashkëshorten dhe një nga fëmijët e tij në Brazil, përpara se të dërgohej me urgjencë në spital.

