Zelanda e Re dhe Kiritimati mirëpresin vitin 2026 me fishekzjarre spektakolare

31 Dhjetor 2025 – Auckland, Zelanda e Re / Kiritimati, Kiribati
Zelanda e Re dhe ishulli i Kiritimatit kanë mirëpritur zyrtarisht vitin 2026 me fishekzjarre dhe festa masive. Mijëra banorë dhe vizitorë në të gjithë Zelandën e Re brohoritën dhe ngritën duart në shenjë gëzimi kur ora shënoi mesnatën, duke shënuar fillimin e vitit të ri.
Në Auckland, shfaqja vjetore e fishekzjarreve ndriçoi qiellin e natës, duke tërhequr mijëra pjesëmarrës në lokacione publike dhe vende ikonike. Ndërkohë, Kiritimati, i njohur edhe si Ishulli i Krishtlindjeve, u bë vendi i parë në botë që festoi vitin 2026. Ky atol i largët, pjesë e kombit të Paqësorit, Kiribati, ndodhet në jug të Havai dhe veri-lindje të Australisë, me një popullsi prej rreth 116,000 banorësh.
Tonga dhe Samoa gjithashtu mirëpritën vitin e ri para se Australia Lindore dhe më pas ajo Qendrore t’i bashkohej festimeve. Ishulli Chatham, pjesë e Zelandës së Re, përjetoi mesnatën disa minuta para kontinentit, ndërsa fishekzjarret e hershme në Sydney ndriçuan Shtëpinë e Operas dhe Urën e Portit të Sidneit.
Festa e vitit të ri vazhdon në mbarë botën, përfshirë vendet e Azisë Lindore si Koreja e Jugut, Koreja e Veriut dhe Japonia.
Zelanda e Re dhe Kiritimati kanë dhënë sinjalin e parë për vitin 2026, duke bashkuar familjet, komunitetet dhe vendet për një fillim festiv dhe spektakolar të vitit të ri.
