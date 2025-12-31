Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Policia reagon për rastin e 12-vjeçares në Pogradec: Ngjarja e rëndë ndodhi në muajin gusht, e mitura shtatzënë
Transmetuar më 31-12-2025, 11:37

POGRADEC- Policia e Korçës ka reaguar rreth përdhunimit të 12-vjeçares në Pogradec. Uniformat blu, bëjnë me dije se, shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec, ndaluan shtetasin Rushan Selko, 67 vjeç, banues në fshatin Piskupat.

Sipas tyre, 12-vjeçarja ka kallëzuar në prani të prindërve, psikologut dhe prokurorit se se në muajin gusht 2025, Rushan Selko ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj. Policia njofton se nga ky akt i dhunës, e mitura është shtatzënë 22 javëshe.

Drejtoria Vendore e Policisë Korçë

"Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pogradec ndaluan shtetasin R. S., 67 vjeç, banues në fshatin Piskupat. Dje, ka kallëzuar në prani të prindërve, psikologut dhe prokurorit, një 12-vjeçare, se në muajin gusht 2025, shtetasi R. S. ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj, në banesën e tij, dhe se ajo është shtatzënë."/

