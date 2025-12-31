Donnarumma dëshiron Kupën e Botës, madje shtyu edhe dasmën e tij!

31 Dhjetor, 2025
ITALI – “Donnarumma? Ka qenë një verë intensive për të duke pasur parasysh atë që ndodhi në Paris. Ndoshta një ditë ata do të na shpjegojnë se çfarë ndodhi në vlerësimet e tyre, por sot po shijojmë një arritje të madhe nga City.
Kur mbërriti Gigio, gjërat u përmirësuan në aspektin e rezultateve dhe sot ata po luftojnë me Arsenalin për vendin e parë. Do të ketë shumë ndeshje në janar, por gjashtë muajt e parë kanë shkuar mirë. Ai dhe klubi janë të lumtur dhe kjo është në rregull.”
Kjo është ajo që Enzo Raiola, agjent sportiv, foli ekskluzivisht për Radio Sportiva në lidhje me afatin kalimtar të janarit dhe disa nga klientët e tij, përfshirë Gianluigi Donnarummën.
Për marrëdhënien e tij me ekipin kombëtar italian. “Brenda pak muajsh, do të ketë një fazë delikate me ekipin kombëtar, e cila është shumë e rëndësishme për të. Këtë verë ai donte të martohej, por e shtyu gjithçka sepse ia ka dalur përpara përkushtimi ndaj ekipit kombëtar.
Ai me të vërtetë interesohet për këtë, na kërkoi të përqendrohemi në këtë moment dhe të mendojmë vetëm për klubin e tij dhe Italinë, gjithashtu sepse dëshiron të shkojë në Kupën e Botës me gjithë zemër”, shtoi ai.
Lidhur me marrëdhënien e tij me Haaland, Raiola tha: “Që nga dita e parë, ai pati një lidhje me të. Ata të dy ishin në të kaluarën me ne dhe për këtë arsye punuan për të njëjtën agjenci. Pas vdekjes së Minos, lidhja mbeti, madje edhe për sa i përket karakterit, ai i ngjan Gigios.
Ata janë dy djem të jashtëzakonshëm dhe ky ishte elementi kryesor. Guardiola është një nga trajnerët më të mirë në futbollin modern. Për të shkëlqyer në këtë punë, menaxhimi i lojtarëve është i rëndësishëm dhe ai është shumë i mirë në të.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd