10 bashki do të kompensohen për dëmet e shkaktuara nga zjarri/ Ministria e Mbrojtjes: 191.5 milionë lekë në dispozicion

TIRANË- Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se që nga dita e djeshme ka nisur kompensimi për dëmet e shkaktuara nga zjarret gjatë periudhës 15 qershor–15 shtator. Në një postim në Facebook nga ministri i Mbrojtes, Pirro Vengu thuhet se, në dispozicion janë 191.5 milionë lekë për 10 bashki të vendit. Ndërkohë ministri Vengu njofton ky kompension vjen pas një përfundimi të vlerësimit dhe verifikimit të plotë nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile drejt bashkive.
Njoftimi i plotë.
