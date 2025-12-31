Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
10 bashki do të kompensohen për dëmet e shkaktuara nga zjarri/ Ministria e Mbrojtjes: 191.5 milionë lekë në dispozicion
Transmetuar më 31-12-2025, 09:46

TIRANË- Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se që nga dita e djeshme ka nisur kompensimi për dëmet e shkaktuara nga zjarret gjatë periudhës 15 qershor–15 shtator. Në një postim në Facebook nga ministri i Mbrojtes, Pirro Vengu thuhet se, në dispozicion janë 191.5 milionë lekë për 10 bashki të vendit. Ndërkohë ministri Vengu njofton ky kompension vjen pas një përfundimi të vlerësimit dhe verifikimit të plotë nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile drejt bashkive.

Njoftimi i plotë.

"191.5 milionë lekë të vendosura në dispozicion për 10 bashki. Qe nga dje ka nisur kompensimi për dëmet nga zjarret në periudhën 15 Qershor – 15 Shtator 2025, nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile drejt bashkive, pas përfundimit të vlerësimit dhe verifikimit të plotë."

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...