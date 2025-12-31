‘Më tha vetë Putin’! A u sulmua me dronë në të vërtetë rezidenca e Putin?

Moskë- Një ditë pas takimit në Mar-a-Lago mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, Kremlini akuzoi Ukrainën se ka tentuar të godasë me dronë një nga rezidencat e presidentit rus Vladimir Putin.
Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, deklaroi se sistemet e mbrojtjes ajrore të Rusisë kanë rrëzuar 91 dronë, duke e cilësuar sulmin e pretenduar si një akt “terrorizmi shtetëror”.
Nga ana tjetër, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky mohoi çdo përfshirje, duke i quajtur akuzat “gënjeshtra tipike ruse” dhe duke akuzuar Moskën se po përpiqet të minojë përparimin e negociatave të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara.
Akuzat vijnë në një moment delikat diplomatik. Donald Trump ka deklaruar se një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës është “e përfunduar në 95%”. Ndërkohë, Zelensky po përpiqet të ruajë mbështetjen e Uashingtonit, ndërsa Moska pretendon se është e gatshme për një marrëveshje, por kërkon lëshime.
Kremlini nuk ka paraqitur prova për pretendimet. Zëdhënësi i presidentit rus, Dmitry Peskov, tha se nuk ka arsye për publikimin e tyre, pasi, sipas tij, mbrojtja ajrore ka funksionuar normalisht.
Që nga viti 2022, Ukraina ka kryer sulme në territorin rus, kryesisht ndaj objektivave ushtarake dhe infrastrukturës. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se një sulm i tillë ndaj rezidencës së Putinit, pikërisht në këtë fazë të ndjeshme të bisedimeve me SHBA-të, do të ishte i pakuptimtë nga ana e Kievit.
Zelensky ka deklaruar se akuzat janë një pretekst për të justifikuar sulme të reja ruse ndaj Kievit, përfshirë ndërtesa qeveritare, gjë që ka ndodhur edhe më herët.
Sipas analizave, Putini po përpiqet të ndikojë te Trump duke paraqitur Ukrainën si palë që po përshkallëzon konfliktin, në mënyrë që të shmangë vendime që mund të favorizojnë Kievin pas kontakteve të fundit mes Zelenskyt dhe ish-presidentit amerikan.
I pyetur nga gazetarët për mundësinë që akuzat ruse të jenë të sajuara, Trump u shpreh se kjo është “e mundur”, por shtoi se Putin i ka thënë personalisht se sulmi ka ndodhur.
Megjithatë, Trump ka në dispozicion shërbimet e inteligjencës amerikane, të cilat mund të verifikojnë situatën.
Kremlini dhe Ministria ruse e Mbrojtjes janë akuzuar shpesh për përhapje të informacionit të paverifikuar lidhur me luftën në Ukrainë. Për këtë arsye, edhe në këtë rast, vërtetësia e pretendimeve të Moskës mbetet e paqartë.
