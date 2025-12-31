Nga Papa Françesku, Robert Redford, Claudia Cardinale, Giorgio Armani e deri te Brigitte Anne-Marie Bardot, ja disa nga njerëzit e famshëm që ndërruan jetë gjatë vitit 2025

Viti 2025 la gjurmë edhe në kulturën botërore, me humbjen e figurave ikonike të shquar në jetën intelektuale, artistike dhe publike. Nga Papa Françesku dhe Robert Redford te Claudia Cardinale dhe Giorgio Armani, ja disa nga njerëzit e famshëm që ndërruan jetë gjatë vitit 2025.
JANAR
– 1: David LOTZ, 89 vjeç, autor britanik, i njohur më së miri për romanin e tij "Është një botë e vogël!", pjesë e një trilogjie në të cilën ai përshkruan mjedisin akademik me një ton sarkaztik.
-2: Rosita MISSONI, 93 vjeç, stiliste italiane, bashkëthemeluese e shtëpisë së modës me të njëjtin emër, e famshme për stilin e saj të gjallë dhe me motive të forta.
– 7: Jean-Marie LEPIN , 96 vjeç, figurë franceze e ekstremit të djathtë dhe themeluese e Frontit Kombëtar (FN), i cili më vonë u riemërua Tubimi Kombëtar (RN).
– 13: Oliviero TOSCANI, 82 vjeç, fotograf italian, i cili e lidhi emrin e tij me fushata të mëdha reklamuese për shtëpinë italiane të modës Benetton, të cilat kishin shkaktuar edhe një sërë kritikash.
– 16: David LYNCH , 78 vjeç, regjisor, shkrimtar dhe piktor amerikan, i cili u nominua për çmimin Oscar për filmat "Blue Velvet", "The Elephant Man" dhe "Mulholland Drive".
– 16: Joan PLOWWRIGHT, 95 vjeç, aktore britanike, e martuar me Laurence Olivier, me një karrierë të shkëlqyer në teatër, film dhe televizion për shtatë dekada.
-20: Bertrand BLIE, 85 vjeç, regjisor francez, regjisor i filmave "Les Valseuses" (Vallëzimi i të Korruptuarve) dhe "Tenue de soirée" (Veshja e Mbrëmjes).
-22: Jean-François KAN, 86 vjeç, gazetar francez, themelues i revistave Événement du Jeudi dhe Marianne.
-22: Mauricio FUNES, 65 vjeç, ish-president i El Salvadorit.
– 30: Marianne FAITHFUL, 78 vjeç, këngëtare ikonike e skenave punk të Swinging London dhe më vonë të New York-ut.
SHKURT
-1: Horst KELLER, 81 vjeç, ish-President Federal i Gjermanisë. Keller ishte kreu i shtetit gjerman nga viti 2004 deri në vitin 2010, kur dha dorëheqjen papritur. Ai ishte Presidenti i parë Federal i Gjermanisë që nuk i përkiste një partie politike dhe më parë kishte shërbyer si kreu i delegacionit gjerman në negociatat e Traktatit të Maastrichtit dhe si drejtor menaxhues i Fondit Monetar Ndërkombëtar.
– 4: Karim AGA KHAN, 88 vjeç, filantrop dhe udhëheqës shpirtëror i 15 milionë myslimanëve ismailitë në botë, emri i të cilit u bë i njohur edhe për sukseset e tij si pronar i garave me kuaj.
– 8: Sam NUJOMA, 95 vjeç, Presidenti i parë i Namibisë.
-9: Tom ROBBINS, 92 vjeç, shkrimtar amerikan, romanet e të cilit lexohen si LSD letrare, pasi ishin plot me personazhe fantastikë, metafora të tërbuara dhe një humor të lehtë kundërkulture.
-14: Carlos DIEGUES, 84 vjeç, një nga regjisorët më të mëdhenj të Brazilit, një figurë emblematike e lëvizjes "Cinema Novo".
-17: Reed BUCKLER, 69 vjeç, baterist i grupit legjendar britanik të rokut The Jam.
-18: Gene HACKMAN , 95 vjeç, aktor amerikan, i nderuar dy herë me çmimin Oscar për rolin e tij në filmat "The French Connection" dhe "The Unforgiven".
-29: Richard CHAMBERLAIN, 90 vjeç, aktor amerikan, i cili u nominua për një çmim Emmy, dhe u bë i njohur gjerësisht për serialin televiziv "Dr. Kilder" dhe mini-serialin televiziv "Shogun" dhe "The Birds Die Singing".
PRILL
– 1: Val KILMER, 65 vjeç, aktor amerikan, i njohur më së miri për filmat "Top Gun", "Batman Forever" dhe "The Doors".
– 4: Amadou BAGAYOKO, 70 vjeç, këngëtar malian, i cili formoi dyshen legjendare muzikore të verbër Amadou & Mariam me të dashurën e tij
– 13: Mario VARGAS LIOZA, 89 vjeç, shkrimtar spanjollo-peruan, fitues i Çmimit Nobel në Letërsi në 2010
– 21: Jorge Mario BERGOGLIO, 88 vjeç, u zgjodh papë në 2013. I lindur në Argjentinë, ai ishte papa i parë nga një vend i Amerikës Latine dhe papa i parë që zgjodhi emrin " Françesku ". Sipas të gjithë analistëve, por edhe në zemrat e miliona besimtarëve, ai ishte "papa i të varfërve", Ati i Shenjtë i katolikëve që theksonte ndihmën dhe solidaritetin me emigrantët, "të fundit" dhe të harruarit.
-22: Zurab Tsereteli, 91 vjeç, skulptor i famshëm rus me origjinë gjeorgjiane, i njohur për veprat e tij monumentale.
– 25: Virginia JOUFRÉ, 41 vjeç, e cila kishte akuzuar financierin amerikan Jeffrey Epstein dhe Princin Andrew të Britanisë për abuzim seksual, kreu vetëvrasje në shtëpinë e saj në Australi.
MAJ
– 13: José "Pepe" MUJICA, 89 vjeç, ish-president i Uruguait.
-19: Yuri GRIGOROVITCH, 98 vjeç, koreograf historik i Teatrit Bolshoi në Moskë.
– 23: Sebastião SALGADO, 81 vjeç, fotoreporter i shkëlqyer brazilian, i njohur për mënyrën se si përshkroi, bardhë e zi, luftërat, tragjeditë njerëzore, katastrofat mjedisore, por edhe pyllin e Amazonës.
– 23: Mohamed LAHDAR HAMINA, 95 vjeç, regjisor dhe producent algjerian, i vetmi regjisor arab dhe afrikan që është vlerësuar në Festivalin e Filmit në Kanë, duke fituar dy çmime të rëndësishme: atë për filmin më të mirë nga një regjisor debutues për "Le vent des Aurès" (1967) dhe Palmën e Artë për "Vitet e Zjarrit" (Chronique des Années de Braise) në vitin 1975.
-24: Marcel OFILS, 97 vjeç, mjeshtër francez i dokumentarit historik, fitues i çmimit Oscar, krijues i filmit "Sorrow and Pity" ("Le Chagrin et la pitié") për Francën e Vichy-t.
– 30: Etienne-Emile BOLIER, 98 vjeç, mjek dhe studiues francez, shpikës i pilulës së abortit, i cili gjithmonë mbrojti progresin e mundësuar nga shkenca në jetën e tij. 3
QERSHOR
: Edmund WHITE, 85 vjeç, shkrimtar amerikan, figurë emblematike e letërsisë queer.
– 9: Frederick FORSYTHE, 86 vjeç, shkrimtar britanik, një nga mjeshtrat e romaneve spiunazhi
– 11: Brian WILSON, 82 vjeç, muzikant amerikan, bashkëthemelues dhe shpirt krijues i Beach Boys.
– 23: Lea MASARI, 91 vjeç, aktore italiane, e cila nga viti 1957 dhe për tre dekada ishte një nga aktoret kryesore të kinemasë italiane dhe franceze.
-24: Bobby SHERMAN, 81 vjeç, këngëtar dhe aktor amerikan, i cili ishte një idhull adoleshentësh dhe shkroi një sërë hitesh në fund të viteve ’60 dhe fillim të viteve ’70.
– 26: Lalo SIFRIN, 93 vjeç, argjentinas-amerikan, kompozitor i këngës kryesore për "Mission Impossible" dhe shumë seriale dhe filma të tjerë, si "Inspector Callahan" (1971), i vlerësuar me një Oscar nderi.
KORRIK
– 22: Ozzy OSBORN, 76 vjeç, britanik, këngëtar i Black Sabbath, një nga figurat më legjendare në muzikën rock.
– 24: Hulk HOGAN, 71 vjeç, legjendë dhe aktor amerikan i mundjes.
– 31: Bob WILSON, 83 vjeç, regjisor amerikan, i njohur për krijimet e tij origjinale në teatër, si dhe në opera.
GUSHT
-5: Ion ILIESCOU, 95 vjeç, ish-president i Rumanisë, i konsideruar gjerësisht si "babai" i kombit rumun, pavarësisht se fajësohet për tranzicionin kaotik të vendit nga komunizmi në demokraci.
-7: Jim LOVELL, 97 vjeç, astronaut amerikan i NASA-s i cili komandoi misionin e famshëm Apollo 13. Lovell ishte komandanti i misionit me pilot që u ul në hënë. Misioni orbitoi hënën, por pothuajse përfundoi në katastrofë në vitin 1970 pas një shpërthimi gjatë fluturimit, por u kthye shëndoshë e mirë në Tokë.
– 17: Terence STAMP, 87 vjeç, aktor anglez, i njohur për rolet e tij në shumë filma, përfshirë "Superman" dhe "Aventurat e Priscilla, Mbretëreshës së Shkretëtirës".
-29: Rodion SENTRIN, 92 vjeç, kompozitor rus, i cili kompozoi muzikë për balete me famë botërore.
SHTATOR
– 4: Giorgio ARMANI, 91 vjeç, stilist italian me famë ndërkombëtare, stili dhe zgjedhjet e dizajnit të të cilit ishin sinonim i rafinimit dhe elegancës unike në të gjithë botën.
– 6: Rosa REUSSINBLIT, 106 vjeçe, figurë emblematike e Gjyshes së Sheshit të Majit dhe luftës kundër diktaturës në Argjentinë, zyrtarët e së cilës ajo i kishte nxjerrë para gjykatave.
– 6: Rick DAVIS, 81 vjeç, këngëtar dhe bashkëthemelues i grupit britanik të rokut Supertramp.
-6: David BALTIMOFF, 87 vjeç, biolog amerikan i cili u vlerësua me Çmimin Nobel në Mjekësi në vitin 1975 për studimet e tij mbi retroviruset.
– 10: Charlie KIRK, 31 vjeç, amerikan, ndikues konservator me ndikim të madh, aleat dhe propagandist i Presidentit Trump midis të rinjve, u vra nga një plumb gjatë një eventi publik në kampusin e një universiteti në Utah, SHBA.
– 16: Robert REDFORD, 89 vjeç, aktor amerikan, regjisor, producent, mbështetës i flaktë i kinemasë së pavarur që ai e promovoi përmes Institutit Sundance, një ekolog me aktivitete aktiviste, i cili për gjashtë dekada mishëroi një anë brilante të Amerikës.
– 23: Claudia CARDINALE, 87 vjeç, aktore e njohur italiane, një nga simbolet më të forta të "epokës së artë" të kinemasë italiane.
TETOR
– 1: Jane GOODALL, 91 vjeç, primatologe dhe aktiviste britanike, e cila e shndërroi pasionin e saj të fëmijërisë për jetën e egër në një luftë të përjetshme për mbrojtjen e mjedisit.
-5: Jillie COOPER, 88 vjeç, autore britanike e romaneve si "Rivals" dhe "Riders".
-10: John LODGES, 82 vjeç, këngëtar dhe basist i grupit britanik të rokut The Moody Blues
– 11: Diane KEATON, 79 vjeç, aktore amerikane, e cila fitoi një Oscar për Aktoren më të Mirë në vitin 1978 për performancën e saj në filmin "Annie Hall".
-16: Ace FREELY, 74 vjeç, kitariste amerikane dhe bashkëthemeluese e grupit Kiss.
-18: Chen Ning YANG, 103 vjeç, kinezo-amerikan, një nga fizikantët më të njohur në botë dhe i vlerësuar me Çmimin Nobel në vitin 1957.
-25: Björn ANDRESEN, 70 vjeç, aktor suedez i njohur për rolin e Taggio-s në filmin "Vdekja në Venecia" (1971)
-26: Jack DEJONETT, 83 vjeç, baterist amerikan i xhazit i cili u nderua si një nga më të mëdhenjtë e vërtetë të zhanrit
– 27: Prunella SCALES, 93 vjeç, aktore britanike, e cila u njoh më së miri për rolin e saj si Cybill Fawlty në sitcom-in "Fawlty Towers".
– 31: Fatos NANO, 73 vjeç, ish-kryeministër socialist i Shqipërisë dhe udhëheqës historik i së majtës shqiptare pas rënies së regjimit komunist.
NËNTOR
– 3: Dick CHENEY, 84 vjeç, ish-nënkryetar i Presidentit të SHBA-së George Walker Bush (2001-2009). Ai kishte fituar një reputacion të tillë saqë konsiderohej si një nga Zëvendëspresidentët më të fuqishëm në historinë amerikane.
– 6: James WATSON, 97 vjeç, biolog amerikan fitues i Çmimit Nobel, i cili revolucionarizoi shkencën kur zbuloi, së bashku me kolegun e tij Francis Crick, strukturën e ADN-së.
– 21: Ornella VANONI, 91 vjeç, këngëtare e famshme italiane.
– 24: Jimmy Cliff, 81 vjeç, këngëtar legjendar xhamajkan i cili, së bashku me Bob Marley, popullarizoi muzikën reggae, ska dhe rocksteady.
– 29: Tom Stoppard, 88 vjeç, dramaturg britanik i cili fitoi një Oscar dhe një Golden Globe për skenarin e tij për filmin "Shakespeare in Love". 3
DHJETOR
: Steve Cropper, 84 vjeç, kitarist amerikan, krijues i Memphis Soul, tingulli që revolucionarizoi soul-in.
– 5: Frank GEHRY, 96 vjeç, arkitekt amerikano-kanadez i cili u bë i famshëm për ndërtesat ikonike që projektoi, të tilla si Muzeu Guggenheim në Bilbao, Spanjë, Salla e Koncerteve Walt Disney në Los Angeles ose Ndërtesa Vallëzuese në Pragë, vepra që dëshmojnë për guximin e tij dhe revolucionarizuan historinë e arkitekturës, duke thyer kufijtë e saj me art.
– 6: Martin PARR, 73 vjeç, fotograf dokumentarësh britanik, i njohur për fotografitë e tij të turistëve, të cilat ishin eksplorime të çuditshme të stilit të tyre të jetesës.
– 14: Rob RAINER, 78 vjeç, regjisor amerikan, i cili firmosi filma të tillë si "When Harry Met Sally", "A Question of Honor" dhe "The President’s Love", dhe gruaja e tij, fotografja-producentja Michelle Singer, 68 vjeç, të cilët u gjetën të therur në shtëpinë e tyre.
– 16: Anthony PRICE, 80 vjeç, stilist britanik mode, i cili gjatë karrierës së tij veshi shumë yje të popit dhe rokut.
-18: Peter ARNETT, 91 vjeç, korrespondent i famshëm amerikan i luftës, i cili fitoi një çmim Pulitzer për raportimin e tij në vitin 1966 mbi Vietnamin dhe mbuloi shumicën e konflikteve të fundit të shekullit të 20-të.
-22: Chris PIA, 74 vjeç, këngëtar britanik, i njohur për hite të tilla si "The Road to Hell", "Josephine" dhe "Driving Home For Christmas"
28-: Brigitte Anne-Marie Bardot (French pronunciation) 28 September 1934 – 28 December 2025), often referred to by her initials B.B., was a French actress, singer, model, and animal rights activist.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd