3 shenjat më me fat në dashuri për vitin 2026 sipas Paolo Fox: Viti i lidhjeve që forcohen, fillimeve të reja dhe zgjedhjeve që ndryshojnë jetën

Sipas Paolo Fox, Luani, Shigjetari dhe Virgjëresha janë shenjat që do të përjetojnë dashurinë më të bukur dhe më të qëndrueshme në 2026, secila në mënyrën e vet. Ky është vit zgjedhjesh të sinqerta, lidhjesh që marrin drejtim serioz dhe ndjenjash që nuk mbeten më në ajër, por kthehen në jetë reale
Viti 2026, sipas parashikimeve të Paolo Fox, do të jetë veçanërisht bujar në dashuri për disa shenja të zodiakut.
Nuk bëhet fjalë vetëm për romancë apo emocione kalimtare, por për periudha kyçe ku ndjenjat marrin formë konkrete: bashkëjetesa, martesa, rikthime të rëndësishme ose takime që shënojnë një para dhe një pas.
Ja 3 shenjat që do të jenë më me fat në dashuri në 2026, të ndara sipas periudhave më të forta të vitit.
Luani – Dashuria bëhet protagoniste absolute
Shkurt – Prill 2026
Që nga mesi i shkurtit, Luani hyn në një fazë rritjeje të fortë personale dhe emocionale. Venus në pozicion të favorshëm sjell ndjenja të forta, rikthim pasioni dhe takime shumë domethënëse për beqarët. Për çiftet, kjo është periudhë rifillimi dhe afrimi.
Qershor – Gusht 2026
Kulmi i vitit për dashurinë. Venusi dhe më pas Jupiteri krijojnë një klimë ideale për vendime serioze: bashkëjetesë, martesë, plane familjare. Luani ndjehet i dëshiruar, i sigurt dhe emocionalisht i plotësuar. Marrëdhëniet që lindin këtu kanë potencial afatgjatë.
Vjeshta 2026
Dashuria stabilizohet. Ajo që nisi si pasion, kthehet në siguri dhe projekt jete. Luani kupton qartë kë do pranë dhe pse.
Shigjetari – Një vit i artë për lidhje të mëdha
Mars – Prill 2026
Venusi aktivizon sektorin e ndjenjave dhe sjell emocione të forta, flirt, takime të papritura dhe një ndjenjë lirie brenda dashurisë. Beqarët kanë shumë mundësi për të njohur dikë që i kupton thellë.
Qershor – Gusht 2026
Një nga periudhat më të bukura emocionale për Shigjetarin. Çiftet forcohen, marrin vendime serioze dhe ndjejnë mbështetje të fortë nga yjet. Është periudhë ideale për martesë, bashkëjetesë ose zgjerim familjar.
Fundviti 2026
Dashuria nuk shuhet, por maturohet. Shigjetari ndjehet më i sigurt në zgjedhjet e tij dhe gjen një ekuilibër të bukur mes pasionit dhe stabilitetit.
Virgjëresha – Nga dyshimi te ndjenja e qëndrueshme
Prill – Maj 2026
Venusi sjell zbardhje emocionale. Virgjëresha kupton çfarë do dhe çfarë nuk funksionon më. Mund të ketë një njohje shumë të rëndësishme ose një sqarim që ndryshon rrjedhën e një lidhjeje ekzistuese.
Korrik 2026
Muaji më i fortë për dashurinë. Venusi në shenjë sjell ndjenja të thella, siguri dhe afrimitet. Marrëdhëniet bëhen më të ngrohta dhe konkrete. Beqarët kanë shanse të mëdha për një lidhje serioze.
Vjeshta 2026
Dashuria konsolidohet. Vendimet e marra gjatë verës japin fryte. Virgjëresha ndjehet më e qetë emocionalisht dhe më e hapur për të ardhmen. /noa.al
