2026 ndryshon gjithçka për Peshqit – Paolo Fox zbulon pse ky vit nuk është si të tjerët

Peshqit përballë një zgjedhjeje të madhe në 2026 – Ja çfarë thotë Paolo Fox
Viti 2026 hapet me një energji çliruese për Peshqit. Pas një periudhe të gjatë lodhjeje, provash dhe përgjegjësish të rënda, yjet sjellin më në fund hapësirë për frymëmarrje, ide të reja dhe vendime të rëndësishme.
Sipas Paolo Fox, ky është një vit që shpërblen durimin dhe guximin për të vepruar në momentin e duhur.
Peshqit – Parashikimi i plotë për vitin 2026
Qielli i vitit 2026 nis shumë mirë që në fillim. Një nga lehtësimet më të mëdha vjen nga largimi i Saturnit nga shenja jote në mes të shkurtit. Ky planet të ka dhënë forcë dhe pjekuri, por njëkohësisht të ka lodhur emocionalisht dhe fizikisht.
Me largimin e tij, hapet një fazë më e lirë, ideale për të ndërtuar plane dhe për të menduar për të ardhmen me më shumë qartësi.
Pjesa e parë e vitit është veçanërisht e favorshme për projekte të reja. Nga 18 shkurti deri më 20 mars, Dielli ndriçon shenjën tënde, duke e bërë këtë periudhë më të mirën për çështje pune, karriere dhe zgjedhje personale.
Ata që kanë tashmë një situatë profesionale premtuese nuk duhet të qëndrojnë pasivë, sepse ekziston rreziku të anashkalohen nëse nuk tregojnë iniciativë.
Pranvera sjell sukses dhe konfirmime. Gjërat ecin përpara më lehtë, dhe rezultatet fillojnë të duken. Edhe pjesa e dytë e vitit mbetet interesante dhe pozitive.
Nga qershori e në vazhdim, marrëdhëniet dhe njohjet favorizohen ndjeshëm. Korriku është një muaj që flet për ndjenja konkrete, stabilitet emocional dhe vendime serioze: disa mund të zgjedhin të zyrtarizojnë një lidhje ose të hedhin hapa të rëndësishëm në jetën sentimentale.
Një tjetër moment i fuqishëm vjen në tetor, kur Venusi dhe Merkuri krijojnë kushte shumë të favorshme. Vjeshta sjell zgjedhje të mëdha, vendime që mund të ndryshojnë drejtimin e jetës.
Emocionet gjatë këtij viti do të jenë të forta dhe intensive, por suksesi vjen për ata që dinë të shfrytëzojnë mundësitë me zgjuarsi, pa frikë dhe pa nxitim.
2026 nuk është thjesht një vit i mirë për Peshqit. Është një vit që të kërkon të besosh më shumë te vetja dhe të ecësh përpara, pa u kthyer pas. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
