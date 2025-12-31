Paolo Fox për Shigjetarin: 2026, viti që mund të ndryshojë gjithçka dhe të çojë drejt majës

Viti 2026 hapet me energji të fuqishme për Shigjetarin dhe, sipas Paolo Fox, është një nga ato vite që nuk duhen shpërdoruar.
Që në fillim, yjet krijojnë terrenin për rritje, përforcim marrëdhëniesh dhe arritje personale.
Ky është një vit ku guximi shpërblehet dhe ku ëndrrat mund të marrin formë reale, nëse ndiqen me vendosmëri.
Shigjetari – Parashikimi i plotë për vitin 2026
Viti 2026 nis pozitivisht që në javët e para. Nga gjysma e dytë e janarit ndjehet një shtysë e fortë përpara, një energji që të ndihmon të shohësh më larg dhe të veprosh me besim. Marsi është një muaj veçanërisht i favorshëm, sidomos për çështjet e zemrës, falë ndikimit shumë pozitiv të Venusit. Ndjenjat forcohen, emocionet bëhen më të qarta dhe dëshira për stabilitet rritet.
Një tjetër moment i rëndësishëm për dashurinë vjen në muajin gusht. Ata që janë tashmë në një lidhje do të ndiejnë nevojën për ta konfirmuar dhe thelluar atë, ndërsa çiftet që mendojnë për martesë ose bashkëjetesë do të gjejnë mbështetjen e duhur për të hedhur hapa konkretë. Ky është një vit krijues dhe pjellor në çdo kuptim, por duhet menaxhuar sipas nevojave personale dhe me maturi.
Në gjysmën e dytë të vitit, mbështetja bëhet edhe më e fortë. Saturni, që është në anën tënde që nga mesi i shkurtit, bashkohet me ndikimin shumë pozitiv të Jupiterit nga korriku. Kjo përballje planetare krijon disa muaj që mund të mbeten të paharrueshëm, si në planin personal ashtu edhe në atë profesional. Disa Shigjetarë do ta mbyllin vitin në formë të shkëlqyer, me avantazhe konkrete dhe rezultate të dukshme.
Mesazhi kryesor për vitin 2026 është i qartë: mos lër asgjë përgjysmë dhe mos hezito të ndjekësh ambiciet e tua. Ky është viti për të synuar majën dhe, mbi të gjitha, për të arritur qëllimin që i ke vendosur vetes prej kohësh. Yjet janë në anën tënde, por suksesi varet nga vendosmëria dhe veprimi yt. /noa.al
