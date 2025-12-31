Paolo Fox paralajmëron Peshoren: 2026 nis me sprova, por fundi i vitit fsheh një kthesë vendimtare

Viti 2026 për Peshoren nuk është i sheshtë dhe i qetë që në fillim. Sipas Paolo Fox, kjo shenjë do të duhet të përballet me dyshime, kundërshtime dhe njerëz që nuk besojnë te aftësitë e saj.
Por pikërisht këtu nis transformimi: pas një fillimi të lodhshëm, viti hap rrugë për zgjidhje, dashuri të konsoliduar dhe fitore të shumëpritura.
Peshorja – Parashikimi i plotë për vitin 2026
Në vitin 2026 do të duhet të përballesh jo vetëm me ndikime planetare sfiduese, por edhe me disa persona që vënë në dyshim vlerën dhe aftësitë e tua. Kjo do të kërkojë prej teje një qëndrim diplomatik, por të palëkundur. Nuk është koha për lëshime të panevojshme, por as për përplasje të drejtpërdrejta.
Fillimi i vitit, veçanërisht 15 ditët e para të janarit, sjell stres dhe ndjesi presioni. Megjithatë, situata nis të përmirësohet gradualisht drejt fundit të muajit. Disa Peshore mund të përjetojnë edhe një shpërblim konkret ose një vlerësim të papritur për përpjekjet e tyre. Në përgjithësi, deri në fund të marsit klima bëhet më e favorshme dhe gjërat fillojnë të vendosen në drejtimin e duhur.
Pjesa e parë e vitit sjell beteja shtesë dhe prova karakteri, por ti i ke të gjitha burimet e nevojshme për të dalë mbi situatën. Për çështje serioze si rinovimi i kontratave, marrëveshjeve të rëndësishme apo situatave ligjore dhe burokratike, është më mirë të presësh periudhën pas gjysmës së dytë të qershorit. Atëherë qielli bëhet më mbështetës dhe vendimet kanë më shumë gjasa të rezultojnë në favorin tënd.
Gjysma e dytë e vitit është dukshëm më e mirë. Energjitë rifreskohen, pengesat e vjetra fillojnë të zgjidhen dhe mundësitë shtohen ndjeshëm. Gushti spikat si muaj kyç, pasi Venusi mbështet drejtpërdrejt shenjën tënde. Kjo e bën këtë periudhë ideale për martesa, bashkëjetesa, ribashkime familjare dhe sqarime në marrëdhënie që kanë mbetur pezull prej kohësh.
Vera, në tërësi, është stina më e favorshme për projektet në çift dhe për realizimin e dëshirave që ke mbajtur për një kohë të gjatë të fshehura. 2026 nuk është thjesht një vit sfidash për Peshoren, por një vit që të mëson të qëndrosh fort dhe të fitosh aty ku dikur dyshohej tek ti. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd