Paolo Fox paralajmëron Virgjëreshën: 2026, viti i çlirimit dhe i kthesës së madhe

Pas një periudhe të lodhshme dhe shpesh të padrejtë, viti 2026 vjen si një frymëmarrje e re për Virgjëreshën.
Sipas Paolo Fox, ky është viti kur një peshë e rëndë largohet, mendja pastrohet dhe rruga hapet për zgjidhje konkrete, dashuri më të qartë dhe suksese të merituara.
Virgjëresha – Parashikimi i plotë për vitin 2026
Lajmi më i mirë i vitit 2026 është se nga mesi i shkurtit, Saturni nuk është më përballë shenjës sate. Kjo do të thotë çlirim nga presioni, nga pengesat dhe nga ndjesia se gjithçka kërkon dyfish energjie për t’u arritur. Shumë Virgjëresha u ndjenë të lodhura gjatë vitit 2025, shpesh për shkak të vendimeve, dëshirave apo kufizimeve të imponuara nga të tjerët.
Në vitin 2026, shumica e të lindurve në këtë shenjë kërkojnë – dhe më në fund gjejnë – një lloj rikthimi moral dhe praktik. Me ndryshimin e qartë të ndikimit të Saturnit, që nga pranvera mendimet bëhen më të pastra dhe drejtimi më i sigurt. Çështje të mbetura pezull, kontrata të paqarta apo situata të zvarritura fillojnë të zgjidhen, veçanërisht duke nisur nga muaji prill.
Prilli rezulton një muaj kyç edhe për jetën sentimentale. Venusi sjell zbulesa, sqarime dhe ndjenja më të sinqerta. Nëse ka pasur dyshime apo heshtje, ato dalin në dritë. Vera hap një kapitull të ri në dashuri, me njohje të reja dhe emocione më të freskëta. Korriku, me planetin e dashurisë në shenjën tënde, shënon një periudhë të gjerë frymëmarrjeje emocionale dhe afrimi të vërtetë.
Ti e di mirë që shpesh mendon tepër dhe i bën vetes shumë pyetje. Në 2026, gjithçka funksionon më mirë nëse lë pas kujtimet negative, ndalesh së analizuari çdo detaj dhe i lejon vetes të ecësh përpara me besim. Arsyeja është e rëndësishme, por këtë vit edhe instinkti do të jetë aleati yt.
Me këmbëngulje, energji dhe forcë të brendshme, mund të shkosh larg. Marrëveshjet forcohen, kontratat konfirmohen dhe përpjekjet e tua më në fund japin rezultate konkrete. 2026 nuk është thjesht një vit më i mirë për Virgjëreshën – është viti i kthesës dhe i stabilitetit të shumëpritur. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd