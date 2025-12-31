Paolo Fox zbulon sekretin e Luanit për 2026: Viti kur gjithçka ndryshon dhe fati del hapur

Viti 2026 e vendos Luanin në qendër të skenës. Sipas Paolo Fox, ky është një vit ku energjia rritet gradualisht, derisa shndërrohet në një periudhë fitoreje, afirmimi dhe mundësish reale.
Jo gjithçka shpërthen menjëherë, por kur rrota nis të kthehet, ndalja bëhet e pamundur.
Luani – Parashikimi i plotë për vitin 2026
Viti 2026 të gjen protagonist. Nëse duam të jemi të saktë, janari dhe gjysma e parë e shkurtit nuk janë ende spektakolare, por kjo është vetëm qetësia para shpërthimit. Nga data 17–18 shkurt nis realisht sezoni yt: një periudhë e fortë, e mbushur me fitore, marrëveshje të suksesshme dhe konfirmime të shumëpritura.
Veçanërisht favorizuese është Venusi, i cili në muajin mars nis të ndikojë pozitivisht në shenjën tënde, duke sjellë harmoni në dashuri, bukuri në marrëdhënie dhe lehtësi në raportet njerëzore. Një tjetër moment shumë i fortë është gjysma e dytë e qershorit, kur Venusi hyn drejtpërdrejt në Luan, duke rritur magnetizmin personal dhe fuqinë tërheqëse.
Nga 1 korriku vjen edhe surpriza më e madhe: Jupiteri nis një tranzit jashtëzakonisht të favorshëm, duke formuar një lidhje të fortë me Saturnin. Kjo do të thotë jo vetëm fat i shpejtë, por edhe stabilitet afatgjatë. Ajo që nis në këtë periudhë ka themele të forta dhe mund të zgjasë në kohë.
Nga këndvështrimi astrologjik, 2026 është një vit me zhvillime të mëdha dhe ndryshime të rëndësishme. Shumë varet nga ajo që ti dëshiron realisht. Nëse ke tashmë një punë dhe një familje dhe nuk synon ndryshime, ky vit nuk do t’i trondit sigurinë tënde.
Por vëmendja kryesore shkon për ata Luanë që duan të nisin një projekt të ri, të ndryshojnë drejtim ose të guxojnë më shumë. Me pak kujdes financiar dhe me mendje të kthjellët, mund të shkosh shumë larg. 2026 nuk është thjesht një vit i mirë për Luanin – është viti ku mund të ndërtohet diçka e madhe, konkrete dhe e qëndrueshme. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd