Paolo Fox zbulon 2026-ën: Viti i vendimeve, kthesave dhe shpërblimeve për të 12 shenjat

Viti 2026 vjen si një pikë kthese për të gjitha shenjat e zodiakut. Sipas parashikimeve të Paolo Fox, ky është një vit që nuk lejon më pritje, shtyrje apo iluzione.
Për disa shenja nis me prova dhe presion, për të tjera hap dyer të mëdha që nga muajt e parë, por për të gjithë ka një mesazh të qartë: ajo që ndërtohet në gjysmën e parë të vitit, do të japë frytet në të dytën.
Dashuria, puna dhe financat do të kërkojnë qartësi, guxim dhe zgjedhje të vetëdijshme.
Ja përmbledhja e zgjeruar për secilën shenjë për vitin 2026 që ju sjell noa.al ekskluzivisht nga libri "Horoskopi 2026 nga Paolo Fox".
Dashi
2026 nis me ritëm të ngadaltë dhe me kufizime, sidomos në punë dhe çështje praktike. Muajt e parë janë reflektues dhe kërkojnë durim. Nga pranvera, sidomos me hyrjen e Venusit, dashuria rifiton energji dhe hapen mundësi të reja emocionale. Gjysma e dytë e vitit është më aktive dhe sjell reagim, forcë dhe rikthim të besimit. Rezultatet më të dukshme vijnë pas verës.
Demi
Një vit me peshë dhe rëndësi të madhe, veçanërisht nga janari në qershor. Pranvera është periudha më e favorshme për dashurinë dhe punën, me mbështetje të fortë planetare. Nga vera e tutje kërkohet kujdes financiar dhe realizëm në projekte. Çelësi i suksesit është planifikimi i mirë në fillim të vitit për të shmangur gabime më vonë.
Binjakët
2026 është vit vendimtar dhe nis menjëherë fuqishëm. Fundi i janarit, shkurti dhe maji janë momente kyçe për marrëveshje, kontrata dhe zgjidhje problemesh. Financat përmirësohen për ata që guxojnë të vënë në lojë idetë e tyre. Vera është ideale për hapa të mëdhenj në dashuri, për bashkëjetesë apo zgjerim familjar.
Gaforrja
Me Jupiterin ende mbrojtës në fillim të vitit, ka mundësi të mira, por edhe lodhje nga Saturni. Muajt shkurt–maj kërkojnë përpjekje të dyfishtë për të arritur avantazhe konkrete. Në dashuri ka dy faza delikate: fillimi i janarit dhe fundi i prillit. Marrëdhëniet e reja duhet të nisin me sinqeritet të plotë, pa komplikime.
Luani
Nga mesi i shkurtit e tutje, Luani bëhet protagonisti absolut i vitit. Pranvera dhe vera sjellin fitore, marrëveshje, rritje personale dhe profesionale. Nga korriku, mbështetja planetare është shumë e fortë. Është vit ideal për projekte të reja, për ata që duan të ndryshojnë drejtim dhe të shkojnë më larg, me kusht që financat të mbahen nën kontroll.
Virgjëresha
Një çlirim i madh nga presioni i viteve të fundit. Nga pranvera mendja bëhet më e qartë dhe situatat e pezulluara nisin të zgjidhen. Prilli sjell zbardhje në dashuri, ndërsa vera hap rrugë për njohje të reja dhe forcim ndjenjash. Viti funksionon më mirë kur Virgjëresha lë pas kujtimet negative dhe i beson edhe instinktit.
Peshorja
Viti nis me tensione dhe prova, si në punë ashtu edhe në marrëdhënie. Fundi i janarit dhe marsi sjellin përmirësime të para. Marrëveshjet e rëndësishme duhen shtyrë për pas qershorit. Gjysma e dytë e vitit është më e mira: gushti është shumë i favorshëm për dashurinë, familjen dhe bashkimin e lidhjeve.
Akrepi
Një vit i ndarë qartë në dy faza. Deri në qershor është momenti për të vepruar, për të firmosur dhe për të shtyrë projekte përpara. Marsi dhe prilli janë shumë të favorshëm për kontakte dhe marrëdhënie. Nga vera e tutje jeton mbi bazën e asaj që ka ndërtuar më herët. Kërkohet maturi dhe shmangie e zemërimit të panevojshëm.
Shigjetari
2026 nis menjëherë pozitivisht. Pranvera dhe vera janë shumë të forta për dashurinë, krijimtarinë dhe projekte personale. Gushti sjell emocione të mëdha dhe vendime në çift. Nga korriku e tutje, kombinimi planetar krijon muaj që mund të mbeten të paharrueshëm. Është vit për të synuar majën pa frikë.
Bricjapi
Fillimi i vitit është i lodhshëm, por shumë i rëndësishëm. Janari ka ngarkesë të madhe planetare që sjell përgjegjësi të reja. Maji është muaj shpërblimi dhe korriku sjell zhbllokim të madh. Në dashuri, vera dhe fundi i vitit janë më të favorshmit për lidhje serioze, bashkëjetesë dhe plane afatgjata.
Ujori
2026 është vit ndryshimesh rrënjësore. Dëshira për liri dhe pavarësi rritet ndjeshëm. Fundi i janarit është shumë intensiv dhe mund të sjellë ngjarje të papritura. Financat kërkojnë kujdes, sidomos nga vera e tutje. Gushti është shumë i bukur për dashurinë, ndërsa tetori sjell zgjedhje vendimtare “brenda ose jashtë”.
Peshqit
Një vit që nis shumë mirë, me largimin e presionit të Saturnit. Pranvera është periudha më e fortë për punën dhe afirmimin personal. Nga qershori, marrëdhëniet dhe njohjet favorizohen ndjeshëm. Korriku flet për ndjenja serioze dhe lidhje të qëndrueshme. Vjeshta sjell vendime të mëdha dhe emocione intensive që duhen menaxhuar me maturi.
Në tërësi, 2026 është viti i zgjedhjeve të qarta: kush guxon, planifikon dhe vepron në kohën e duhur, shpërblehet. Kush heziton, rrezikon të mbetet pas. Paolo Fox është i qartë: yjet japin sinjale, por rruga ndërtohet nga vetë secili. /noa.al
