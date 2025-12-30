Kë klikuan më shumë shqiptarët këtë vit, Ramën, Berishën apo SPAK-unn?

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 30-12-2025, 22:51
Tomi Kallanxhi ka bërë një analizë të personazheve më të klikuar nga shqiptarët në 12 muajt e vitit.
Sipas tij, kryeministri Edi Rama dhe njëkohësisht kreu i Partisë Socialiste është lideri më i klikuar i vitit.
Pas tij në renditje, ndryshe nga sa mund të pritet është Prokuroria e Posaçme.
Ndërsa i treti në radhë është kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha.
