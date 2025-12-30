Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kë klikuan më shumë shqiptarët këtë vit, Ramën, Berishën apo SPAK-unn?
Transmetuar më 30-12-2025, 22:51

Tomi Kallanxhi ka bërë një analizë të personazheve më të klikuar nga shqiptarët në 12 muajt e vitit.

Sipas tij, kryeministri Edi Rama dhe njëkohësisht kreu i Partisë Socialiste është lideri më i klikuar i vitit.

Pas tij në renditje, ndryshe nga sa mund të pritet është Prokuroria e Posaçme.

Ndërsa i treti në radhë është kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...