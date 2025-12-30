Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Zegjine Caushaj, një nga emrat trend në 2025’ Eksperti: Ja dy qytetet e ‘fiksuar’ pas Ramës dhe Berishës
Transmetuar më 30-12-2025, 22:48

Tomi Kallanxhi në një lidhje live në “Studio 24” ka zbuluar se një nga personazhet emri i të cilës është trending dhe është kërkuar më shumë nga shqiptarët është deputetja rishtaz në Kuvend, Zegjine Caushaj.

Ndërkohë emri SPAK sipas tij ka qenë në vendin e nëntë sa i përket klikimeve të shqiptarëve.

Kallanxhi shtoi se dy qytetet ku kryetarët e dy partive më të mëdha në vend, Sali Berisha dhe Edi Rama, kanë më shumë kërkime, janë Dibra dhe Kukësi.

