Del foto e 70-vjeçarit Rushan Selko i akuzuar se la shtatzanë një 12-vjeçare në Pogradec
Transmetuar më 30-12-2025, 21:43

Korçë- Në foto është Rushan Selko 70-vjeç i akuzuar se la shtatzanë një 12-vjeçare në Pogradec.

Ndërkohë detaje të reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë e ndodhur në fshatin Piskupat.

Familjarët e të miturës janë shprehur se me autorin e dyshuar kishin shumë miqësi dhe rrinin shpesh në shtëpitë e njeri-tjetrit.

Ata kanë deklaruar se nuk kanë pasur dyshime që mund të ndodhte kjo ngjarje sepse kishin marrëdhënie korrekte mes dy familjeve

Banesat e autorit të dyshuar dhe të të miturës janë ngjitur me njëra tjetrën dhe familjarët e lejonin të voglën që të shkonte në dyqan për të ardhur në ndihmë familjes të autorit të dyshuar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

