Del foto e 70-vjeçarit Rushan Selko i akuzuar se la shtatzanë një 12-vjeçare në Pogradec

Korçë- Në foto është Rushan Selko 70-vjeç i akuzuar se la shtatzanë një 12-vjeçare në Pogradec.
Ndërkohë detaje të reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë e ndodhur në fshatin Piskupat.
Familjarët e të miturës janë shprehur se me autorin e dyshuar kishin shumë miqësi dhe rrinin shpesh në shtëpitë e njeri-tjetrit.
Ata kanë deklaruar se nuk kanë pasur dyshime që mund të ndodhte kjo ngjarje sepse kishin marrëdhënie korrekte mes dy familjeve
Banesat e autorit të dyshuar dhe të të miturës janë ngjitur me njëra tjetrën dhe familjarët e lejonin të voglën që të shkonte në dyqan për të ardhur në ndihmë familjes të autorit të dyshuar.
