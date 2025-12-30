Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasen dy anije cisternë në Detin e Marmarasë
30-12-2025, 21:07

TURQI- Dy anije cisternë janë përplasur në Detin e Marmarasë. Në lagjen Floria të Stambollit, dy anije cisterna me flamuj azerbajxhanas dhe turq dërguan një sinjal rreziku. Incidenti ndodhi në brigjet e Bakirkoy, ndërsa autoritetet kompetente mobilizuan menjëherë ekipet e shpëtimit.

Sipas një deklarate nga Ministria Turke e Transportit dhe Infrastrukturës, dy anijet cisterna ranë në kontakt ndërsa ishin të ankoruara në zonën Kucukcekmece. Mediat e huaja shkruajnë se ato janë anije cisternë KALBAJAR 141 metra e gjatë dhe ALATEPE 115 metra e gjatë.

Siç u theksua në njoftim, për shkak të afërsisë së anijeve me bregdetin dhe raportimit të kontaktit midis tyre, ekipet e shpëtimit në tokë, si dhe një rimorkiator, që i përkiste Drejtorisë së Përgjithshme të Sigurisë Bregdetare, u dërguan menjëherë në vendngjarje.

Deri më tani, nuk është raportuar asnjë informacion për lëndime apo ndotje detare, ndërsa shërbimet kompetente vazhdojnë të monitorojnë situatën dhe të hetojnë rrethanat në të cilat ndodhi incidenti.

