Kjo shenjë do të ndihet më në fund sërish ‘e gjallë’ në vitin 2026, sipas astrologut Evan Nathaniel Grim

Viti 2025 ka qenë veçanërisht i lodhshëm dhe sfidues për një shenjë të caktuar të horoskopit, por 2026 pritet të shënojë një kthesë të madhe: vitin kur kjo shenjë do të rigjejë energjinë, dritën dhe dëshirën për të jetuar plotësisht.
Gjatë 2025-ës, citon noa.al, për shkak të ndikimeve të forta planetare, kjo shenjë është përballur me prova të shumta, tronditje emocionale dhe pasiguri. Megjithatë, situata është gati të ndryshojë rrënjësisht, pasi 2026 do të sjellë mundësi, fat dhe një ndjenjë të re drejtimi.
Sipas astrologut Evan Nathaniel Grim, edhe pse kjo shenjë nuk ishte ndër më fatlumet në vitin që po mbyllet, konfigurimet astrologjike të vitit të ardhshëm i japin një orientim shumë më të qartë dhe premtues. Për këdo që ka ndier se po përpiqej më kot të përparonte, 2026 do të jetë momenti i lulëzimit të vërtetë.
Shenja që do të rikthejë shkëlqimin
Astrologu tregon se shenja që do të ndihet sërish e gjallë në vitin 2026 është Dashi. Që nga fillimi i vitit 2025, jeta nuk ka qenë aspak e lehtë për Dashët: probleme në punë, humbje profesionale, tensione në marrëdhënie dhe sfida emocionale i kanë vënë vazhdimisht në provë. Por me ardhjen e vitit 2026, gjithçka pritet të ndryshojë në mënyrë drastike.
2026, viti i Dashit
Sipas Grim, vështirësitë për këtë shenjë nuk kanë nisur vetëm në 2025-ën. Që prej vitit 2023, Dashi ka qenë në një proces të thellë ristrukturimi, duke shembur themele të vjetra për t’u përgatitur për një cikël të ri të Saturnit. Lajmi i mirë është se 2026 do të jetë viti i tij, pasi disa planeta të rëndësishëm do të kalojnë përmes shenjës së Dashit, duke e vendosur atë në qendër të vëmendjes.
“Do të gënjeja po të thosha se 2026 do të jetë një vit i lehtë. Nuk do të jetë”, pranon Grim. “Por këtë herë do të keni më shumë qartësi për atë që po ndërtoni dhe drejtimin që po merr jeta juaj.”
Me hyrjen e Saturnit në Dash gjatë vitit 2026, mund të ketë momente ngadalësimi ose pengesa, qoftë në karrierë apo në marrëdhënie personale. Në disa raste, situatat mund të duken si përsëritje e sfidave të vitit 2025.
Sfidat që forcojnë
Megjithatë, sipas astrologut, një cikël i ri dyvjeçar Mars–Saturn nis pikërisht në shenjën e Dashit. Marsi do t’i shtyjë përpara, duke i ndihmuar të kapërcejnë çdo pengesë me vendosmëri dhe përgjegjësi. Dashët do të jenë energjikë dhe luftarakë, por njëkohësisht më të vetëdijshëm për pasojat afatgjata të vendimeve që marrin.
Me kaq shumë ndryshime, është normale që herë pas here të ndihen të pasigurt. Megjithatë, prania e Neptunit në shenjën e tyre do t’i ndihmojë të lidhen me një qëllim më të lartë dhe të udhëhiqen nga intuita. Ndërkohë, në gjysmën e dytë të vitit, Jupiteri – planeti i fatit dhe zgjerimit – do të aktivizojë sferën e krijimtarisë dhe dashurisë, duke sjellë frymëzim dhe gëzim.
Prandaj, nëse je Dashi dhe shpreson për mundësi më të mira profesionale, më shumë dashuri apo romancë, viti 2026 ka potencialin të të surprizojë pozitivisht. Për sa kohë që qëndron i fortë dhe nuk dorëzohesh, sfidat që do të hasësh nuk do të të ndalojnë, por do të të drejtojnë drejt një rruge më të qëndrueshme dhe më të suksesshme.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
