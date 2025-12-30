Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tronditëse në Pogradec! 70-vjeçari lë shtatzënë vajzën 12-vjeçe
Transmetuar më 30-12-2025, 20:17

Lajm tronditës nga Pogradeci. Një 12 vjçare pas një vizite në spitalin e Korçës, ka rezultuar shtatzënë, rreth 22 javëshe. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se e mitura është abuzuar seksualisht me forcë nga një i moshuar me njohje familjare me familjen e të miturës. Rasti është evidentuar pasi vajza kishte ndryshime fizike, çfarë detyroi prindërit ta dërgojnë në spital për ekzaminim. Pas vizitës u konfirmua se e mitura ishte shtatzënë. Mësohet se i moshuari, i dyshuar rreth 70 vjeë, e ka kërcënuar vazhdimisht të miturën për të mos treguar ngjarjen ndërsa policia ka bërë arrestimin e këtij të fundit. Aktualisht po kryhen veprimet hetimore dhe po merren në pyetje familjarët, ndërsa vajza ka pranuar ngjarjen në prani të psikologut.

