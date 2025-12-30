Makina përplaset me motorin, plagoset një person në Korçë

KORÇË- Një aksident rrugor ka ndodhur në qytetin e Korçës. Një automjet është përplasur me një motor. Si pasojë e kësaj ka mbetur i plagosur drejtuesi i motorit, i cili është dërguar drejt ambienteve të spitalit për të marrë ndihmën e specializuar mjeksore.
Sipas informacioneve paraprake, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka shkuar në vendngjarje, ndërsa po bën zbardhjen e rrethanave
