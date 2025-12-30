Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Makina përplaset me motorin, plagoset një person në Korçë
Transmetuar më 30-12-2025, 19:54

KORÇË- Një aksident rrugor ka ndodhur në qytetin e Korçës. Një automjet është përplasur me një motor. Si pasojë e kësaj ka mbetur i plagosur drejtuesi i motorit, i cili është dërguar drejt ambienteve të spitalit për të marrë ndihmën e specializuar mjeksore.

Sipas informacioneve paraprake, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka shkuar në vendngjarje, ndërsa po bën zbardhjen e rrethanave

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...