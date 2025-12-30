‘100 veta hyn në ring dhe na dhunuan pa mëshirë, njeri kishte thikë’! Trajnerët dhe mundësi grek tregojnë barbarinë serbe

SERBI – Sulmi ndaj kikboksierit Giannis Tsoukalas pas një fitoreje në Serbi ishte i pabesueshëm. Shoku i tij i skuadrës Pavlos Kochliaridis, i cili ishte në cep të Tsoukalas, përshkroi skenat e kaosit që pasuan menjëherë pasi luftëtari grek rrëzoi Vahid Kitsarasin për titullin botëror profesionist të WKU, deri në peshën 67 kg.
Nga videot që janë publikuar, dhjetëra njerëz mund të shihen duke pushtuar ringun dhe duke sulmuar Tsoukalas dhe ekipin e tij, në përleshjen që u zhvillua në qytetin e Novi Pazarit në Serbi. Në fakt, burri që shihet në video, duke e goditur ftohtësisht sportistin grek është vëllai i Vahid Kitsarasit.
Pavlos Kochliaridis, një nga luftëtarët më me përvojë në vend dhe trajneri i PAOK-ut, përshkroi për Fightsports.gr ngjarjet e tmerrshme që ndodhën në Serbi pas fitores së Tsoukalas. Sipas tij, ishte fat që nuk pati viktima pas kaosit që mbizotëroi në ring, ndërsa zbulimi se njëri nga pjesëmarrësit mbante një thikë në kohën e incidentit është tronditës.
Organizatorët e eventit nuk ishin në gjendje të rivendosnin rendin, duke pretenduar se nuk kishte personel të mjaftueshëm sigurie për t’u përballur me një incident të tillë.
Sipas mediave serbe, Giannis Tsoukalasi u transferua menjëherë nga Novi Pazari në një spital në Beograd për ekzaminime parandaluese. Pasi iu nënshtrua analizave të nevojshme doli nga spitali dhe u kthye në Greqi.
