Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pikëllim në Prizren. Digjet banesa, humb jetën foshnja 1-vjeç
Transmetuar më 30-12-2025, 18:51

KOSOVA- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Prizrenit. Një banesë është përfshirë nga flakët dhe është djegur plotësisht. Si pasojë e kësaj ngjarje, ka humbur jetën një foshnje 1-vjeçare.

Ndërsa tre fëmijët e tjerë të familjes kanë shpëtuar mrekullisht. Forcat zjarrfikse kanë mbërritur në vendin e ngjarjes, ndërsa policia po heton më shumë mbi shkaqet e rënies së zjarrit

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...