Pikëllim në Prizren. Digjet banesa, humb jetën foshnja 1-vjeç

Transmetuar më 30-12-2025, 18:51
KOSOVA- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Prizrenit. Një banesë është përfshirë nga flakët dhe është djegur plotësisht. Si pasojë e kësaj ngjarje, ka humbur jetën një foshnje 1-vjeçare.
Ndërsa tre fëmijët e tjerë të familjes kanë shpëtuar mrekullisht. Forcat zjarrfikse kanë mbërritur në vendin e ngjarjes, ndërsa policia po heton më shumë mbi shkaqet e rënies së zjarrit
