Grabitje spektakolare në Gjermani! Vidhen 30 milionë euro

GJERMANI- Persona të panjohur hynë me forcë në një degë banke në zonën e Gelsenkirchenit në North Rhine-Westfalen, duke përfituar nga festat e Krishtlindjeve. Metoda e tyre të kujton grabitjen e shekullit në degën e Bankës Ergasias në rrugën Kallirrois në ditën e Krishtlindjeve të vitit 1992, një rast që mbetet i pazgjidhur 33 vjet më vonë.
Sipas mediave të huaja, autorët përdorën një shpues special, kaluan nëpër një parking fqinj dhe arritën të hynin në ambientet e bankës, ku hapën një numër të madh kasafortash. Vlerësohet se ata hapën mbi 3,200 kasaforta, ndërsa plaçka vlerësohet të arrijë në 30 milionë euro. Pas vjedhjes me thyerje, ata dyshohet se u larguan me një makinë. Targa ishte vjedhur nga një makinë në Hanover. Vjedhja me thyerje u bë e ditur vetëm dje, kur zjarrfikësit kontrolluan ndërtesën pasi u aktivizua një detektor tymi.
"Vjedhja me thyerje u krye me të vërtetë shumë profesionalisht. Autorët duhet të kenë qenë shumë të vetëdijshëm për këto çështje në mënyrë që të planifikonin dhe kryenin një veprim të tillë. Gjithashtu, nuk mund të blihet thjesht një trapan si ai që përdoret për të hapur vrimën në mur në një dyqan, dhe trajtimi i tij kërkon gjithashtu shumë praktikë", tha një zëdhënës i policisë. Alarmi i zjarrit ndoshta u aktivizua nga pluhuri i shkaktuar nga trapani, pavarësisht faktit se autorët përdorën një sasi të madhe uji për ta mbajtur atë.
Rreth 200 persona u mblodhën sot jashtë dyqanit, me disa që shpërthyen në lot dhe të tjerë që bërtisnin për t’u lejuar të hynin në ndërtesë. Policia duhej të ndërhynte për të qetësuar situatën dhe për të vazhduar me regjistrimin dhe sigurimin e të dhënave.
"Midis të prekurve janë familje që, siç thonë ata, kishin mbajtur kursimet e gjithë jetës së tyre në kasaforta. "Të gjitha paratë tona ishin atje", tha një familje, duke përshkruar tronditjen që pësuan. Sipas Agjencisë Gjermane të Shtypit dhe mediave të tjera, u thyen 3,200 kasaforta, duke prekur më shumë se 2,500 persona me një plaçkë që arrin në 30 milionë euro.
Në një njoftim për shtyp, policia theksoi se ishin thyer disa mijëra kasaforta. Vlerësimet fillestare e çojnë dëmin në dhjetëra milionë euro. Banka theksoi se është tashmë në diskutime me kompaninë e sigurimeve
