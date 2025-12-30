Pothuajse dy muaj pasi ka filluar misionin, ekuipazhi i "Shenzhou-21" është duke kryer eksperimente në fusha të ndryshme në stacionin hapësinor të Kinës.
Kina nisi anijen kozmike me ekuipazh "Shenzhou-21" më 1 nëntor, duke dërguar tre tajkonautë, siç quhen astronautët kinezë, në stacionin hapësinor orbital për një mision gjashtëmujor.
Ekuipazhi i "Shenzhou-21" përbëhet nga komandanti i misionit Zhang Lu dhe tajkonautët Wu Fei dhe Zhang Hongzhang. Ata mbajnë përkatësisht detyrat e pilotit hapësinor, inxhinierit të fluturimit dhe specialistit të ngarkesës, duke përfaqësuar të tria kategoritë e tajkonautëve kinezë që janë aktualisht të përfshirë në programin hapësinor të vendit.
Në fushën e eksperimenteve mjekësore aeronautike, të tre astronautët përdorën pajisjen e elektroencefalogramit (EEG) për të mbledhur të dhëna për projektet eksperimentale, duke përfshirë kërkimin e monitorimit metakognitiv dhe analizën e rregullimin njohës-emocional të trurit në grup, duke mbështetur punën e studiuesve në Tokë.
Në modulin laboratorik "Wentian", ata përdorën kutinë e dorezave shkencore për të mbledhur mostra të Arabidopsis thaliana, një bimë që do të mbështesë kërkimet mbi rregullimin e rrjetit molekular të qelizave staminale të bimëve.
Në fushën e fizikës së mikrogravitetit, ekuipazhi kreu çmontimin dhe rimontimin e modulit të eksperimentit të lëngjeve komplekse në kabinetin eksperimental të fizikës së lëngjeve dhe zëvendësoi mostrat eksperimentale sipas planit eksperimental.
Anëtarët e ekuipazhit zëvendësuan mbulesën e kutisë së eksperimentimit me gaz në kabinetin eksperimental të djegies dhe kryen pastrimin e zëvendësimin e mostrave në dhomën eksperimentale të kabinetit pa enë, si edhe mirëmbajtjen e elektrodave të mekanizmit boshtor.
Ata gjithashtu nisën projektin e kërkimit elektrokimik optik në vend të baterive litium-jon për aplikimet hapësinore, i cili do të shfrytëzojë plotësisht përparësitë profesionale të ekspertit të ngarkesës Zhang Hongzhang për të kapur imazhe të të gjithë procesit të rritjes së dendritit të litiumit.
Gjithashtu, të tre astronautët iu nënshtruan ekzaminimeve mjekësore, duke përfshirë matjen e dendësisë së kockave, elektrokardiogramin, matjen e tensionit të gjakut dhe kontrollin e funksioneve pamore, për të vlerësuar në mënyrë të gjithanshme statusin e tyre shëndetësor në orbitë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd